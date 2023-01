Verdeelkast bij Baptisten Gemeente Sneek vernield door vuurwerk

“Wat nu? De nieuwjaar begroeting kon in het halfdonker wel doorgaan. Potten thee waren ook snel gezet op het gasfornuis”, laten de Baptisten op hun fb-pagina weten.

“En eigenlijk kon de dienst dan ook wel doorgaan. Akoestische gitaar erbij en zingen maar. En we hadden een prachtige samenkomst. 'Leven vanuit dankbaarheid' was het thema. En dat kunnen we, ook zonder stroom. Ook zonder koffie. Zelfs zonder video op YouTube.”

Ondertussen was de monteur van Liander op Nieuwjaarsmorgen hard bezig om de schade te herstellen. De herstelklus nam overigens twee dagen in beslag.