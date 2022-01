Verdediger Gabriël Fernando van ONS Sneek volgend seizoen naar Harkemase Boys

SNEEK - Voor het nieuwe seizoen heeft Harkemase Boys verdediger Gabriel Fernando vastgelegd. De verdediger komt over van ONS Sneek dat uitkomt in de zaterdag hoofdklasse.

Fernando (21) woonachtig in Damwoude heeft jarenlang in de opleiding van SC Cambuur (6 jaar) en FC Groningen (2 jaar) gespeeld om vervolgens 1 jaar bij Leeuwarder zwaluwen de stap naar ONS Sneek te maken, en nu dus bij Harkemase Boys. Naast het voetbal studeert hij finance en control op de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

"Ik ben blij met mijn stap naar Harkemase Boys", aldus Fernando. "Na 2 seizoenen bij ONS Sneek ben ik toe aan het stap hogerop". "Uit de gesprekken die ik heb gehad met de technische commissie sprak veel vertrouwen en waren we er ondanks veel interesse van veel andere clubs uit de 2e en 3e divisie snel uit. Uiteraard speelt het ook mee dat ik in Damwoude woon en daarom maar een kwartier hoeft te rijden naar de club".

"We zijn zeer content met het aantrekken van Fernando", aldus Hans Kuik van technische commissie, "Fernando is een linkspoot die op meerdere posities in de verdediging kan spelen maar zelf een voorkeur heeft voor de linksback positie waar hij ook het best tot zijn recht komt, daarnaast heeft bravoure in zijn spel en heeft een vlammend schot en kan sterk 1 op 1 verdedigen en komt met zijn redelijk goeie snelheid regelmatig mee op".

(Bron: Harkemase Boys)