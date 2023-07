Verdachte aangehouden voor woninginbraak in IJlst

IJLST - Zaterdagmiddag rond 15.15 uur kreeg de politie een melding van een heterdaad inbraak in een woning aan de Ylostinslaan in IJlst. Buurtbewoners zagen dat een man in een woning was geweest terwijl de bewoners net waren vertrokken. Eén van de getuigen is de man gevolgd, terwijl een andere getuige 112 belde. Hierop is de politie met spoed en met meerdere eenheden onderweg gegaan naar IJlst.

De verdachte was op de vlucht geslagen en kon na een korte achtervolging en op aanwijzen van getuigen op heterdaad worden aangehouden. Tijdens zijn vlucht gooide hij een aantal voorwerpen in het water. Volgens de politie gaat het om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Bij de verdachte werden verschillende sieraden, contant geld en een portemonnee aangetroffen. Het is nog niet duidelijk of deze buit afkomstig is uit de betrokken woning of dat dit in verband kan worden gebracht met eerdere inbraken. Het onderzoek is in volle gang.



Met een magneetdreg is een schroevendraaier en een breekijzer uit het water gehaald op de plek waar de verdachte voorwerpen in het water gooide. Deze inbrekerswerktuigen zijn veiliggesteld door de Forensische Opsporing van de politie. De verdachte is ingesloten en blijft voorlopig vast zitten.