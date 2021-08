Verbeter de wereld, te beginnen in Súdwest…

SNEEK- Ken jij inspirerende voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de wereld om ons heen? Laat het de gemeente SWF vooral even weten! Op 25 september is het Global Goals Action Day. 6 jaar geleden sloten 193 landen een akkoord over 17 doelen om de wereld een betere wereld te maken.

Een woordvoeder van de gemeente laat weten: “In Súdwest-Fryslân voelen wij ons ook verantwoordelijk voor het aanpakken van deze wereldwijde uitdagingen. Daarom zijn we Global Goals gemeente. Graag leveren wij in onze gemeente ook een bijdrage aan een eerlijke en duurzame wereld met gelijke rechten en kansen voor iedereen. Máár, dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we de mienskip hard nodig.”

“We zijn dan ook benieuwd naar de initiatieven die al bestaan die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving. Deel ze in de reacties, stuur ons een berichtje of laat het ons via de mail weten: communicatie@sudwestfryslan.nl."