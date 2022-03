Vera Koenen nieuwe hoofdtrainer bij VC Sneek

Vera Koenen kunnen we gerust een succestrainer noemen. De Alkmaarse neemt na vier jaar afscheid van Sliedrecht Sport en bouwde daar een geweldige erelijst op: zij veroverde twee keer de landstitel, vier keer de Supercup en tweemaal de nationale beker.

Koenen is voor VC Sneek niet een geheel onbekende, want in 1989 kwam ze als speelster uit voor het toenmalige Avéro Olympus waar ze samen speelde met Henriëtte Weersing, Wiesje Doevendans en Jantien Berg o.a. Haar trainersloopbaan voerde Koenen langs Martinus en AMVJ uit Amstelveen en Spaarnestad richting Sliedrecht Sport en nu dus een nieuwe uitdaging in Sneek. Na het bekendmaken van het kwartet aan succesvolle jaren in Sliedrecht zei de voormalige 298-international “Ik ben benieuwd wat er in de toekomst op mijn sportieve pad komt.” Dat pad voor haar wordt nu geplaveid op Friese bodem waar ze geassisteerd zal worden door de huidige trainer van VC Sneek Henriëtte ter Steege.