Vera de Vries wint Sneek-Bolsward-Sneek, Lucas Nieuwboer rapste bij de heren

SNEEK- Vera de Vries uit Sneek heeft vanmiddag de hardloopklassieker Sneek-Bolsward-Sneek gewonnen. De Sneekse legde de 20 kilometer af in 1.17,03. Bij de heren was de overwinning voor Lucas Nieuweboer uit Soesterberg in 1.05, 38. De atleet was op uitnodiging van loopvriend Geart Jorritsma een weekendje naar Friesland gekomen om er te zeilen. “Kunnen we mooi de 20 km van Sneek-Bolsward-Sneek samen lopen”, stelde Jorritsma voor. Nieuweboer vond het best, hij kon nog wel wat trainingskilometers gebruik in de voorbereiding op de Marathon van Amsterdam die op 16 oktober a.s. is. Zoals een goed gastheer betaamt liet Geart Jorritsma Nieuweboer winnen. Ja, toch?

Geart Jorritsma tweede

“Nou nee”, lachte Jorritsma, “tot 16 km voor de finish kon ik Lucas aardig bijbenen, maar toen ging ik toch echt stuk. Het laatste gedeelte, tegen de wind in, bij de brug op, deed echt pijn. Ik viel gewoon stil. Ik gun het Lucas van harte hoor.” De sympathieke Sneker die tegenwoordig in Nijland woont werd tweede in een tijd van 1.06,34. In 2019 won Jorritsma SBS nog in 1.07,40.

Maatje Lucas Nieuweboer was uiteraard blij met z’n overwinning. “Geart en ik hebben onderweg lekker samengewerkt, beide kopwerk verricht. Het loopt altijd makkelijker met een startnummer op, anders loop je ergens alleen in een bos. Daardoor kwam ik nu ook ontspannen over de finish. Dit is toch echt een mooie wedstrijd, alleen lastig te vinden. Een beetje meer promotie zou geen kwaad kunnen.”

Een uitdaging om Sneek-Bolsward-Sneek nieuw leven in te blazen

Tot zover het sportieve aspect van deze 51ste editie van SBS. Want het moet voor de organisatie, AV Horror, ronduit teleurstellend zijn dat er maar zo weinig lopers mee deden aan de klassieker, die voor het eerst op zondagmiddag verlopen werd. In 2019 deden er nog maar liefst 81 heren mee aan de 20 km, nu was dat aantal bijna gehalveerd met maar 48 lopers. Bij de dames ook alleen maar minder deelnemers, 20 deelnemers in 2019 en vandaag 13 hardloopsters. Ook bij de kortere afstanden veel en dan ook veel minder deelnemers.

“Er zijn veel goede wedstrijden in de omgeving, je moet dus echt concurreren en promoten. Ik kan een grapje maken door te vragen of de organisatie meer moet adverteren in GrootSneek, maar ik weet niet…”, lachte Jorritsma, in het dagelijks leven salesmanager bij de uitgever van de maandkrant.

Teloorgang

Bert Brinks, al jarenlang betrokken bij het organiseren van wedstrijden steekt z’n spreekwoordelijke kop ook niet in het zand. Hij ziet met lede ogen de teloorgang van de hardloopwedstrijd SBS, die ooit meer dan 600 atleten trok.

“Inderdaad de 150 deelnemers van vandaag is geen groot aantal . Hoe het komt? Zeg het maar! De meeste clubs hebben momenteel te kampen met terugloop van hun ledenaantallen. Wij dachten dat de terugloop van SBS te maken had met het tijdstip. Daarom hebben we de loop van zaterdag vijf uur, een rare tijd, nu naar zondagmiddag 1 uur gebracht. Het leek ons een mooie tijd. Maar dat valt dus tegen. Maar je kunt het niet afmeten na 1 keer.”

Dat er iets moet gebeuren moge duidelijk zijn, ondanks het immer enthousiaste commentaar van Paul Clement. “Waarom trekt de Mar.Athon van Sneek wel zoveel deelnemers en publiek”, verzucht Clement.

Misschien gaf winnaar Nieuweboer het antwoord voor een gedeelte: “Meer reclame maken.”

En de winnaar heeft altijd gelijk! Al die vrijwilligers die vandaag wel hun stinkende best hebben gedaan om het evenement tot een succs te maken treft uiteraard geen blaam. Chapeau voor deze mensen!