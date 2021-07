Vera de Vries van av Horror deelneemster EK-20

SNEEK- Zondag a.s. vertegenwoordigt Vera de Vries Nederland, AV Horror, Sneek en Fryslân op het EK 5000m U20 in Tallinn: https://tallinn2021.ee/. De Friese vlag heeft ze mee. Via een livestream kunt u het zien: https://athletics.eurovisionsports.tv/.../european....

In deze wedstrijd verschijnen 37 dames in twee starts. Vera start bijna zeker in de groep die start 18:05 uur plaatselijke tijd = 17:05 uur Nederlandse tijd. De atlete heeft zich geplaatst met een tijd van 16.10.61. Vera is al een jaar de snelste vrouw onder de 20 jaar op de 5000m in Nederland; derde op de Nederlandse allertijdenlijst 5000 m voor dames onder de 20 jaar (zolang ze het registreren en bijhouden); Vera staat Europees op de vierde plaats bij vrouwen onder de 20 jaar op de 5000m.

Vera is ook te vinden op YouTube met een prachtige Vlog. Zeer de moeite waard.