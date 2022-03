Venijn zit in de staart bij Waterpoort Boys - TOP ‘63

Sterke start

Waterpoort Boys beleefde een sterke start en kreeg na gestuntel in de TOP-defensie gelijk al een goede mogelijkheid. De inzet van Lars van Dijk werd echter onder de lat vandaan gekopt en bij de daarop volgende hoekschop kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Tim van der Werf. Die raakte de bal niet goed en dat laatste was ook het geval, toen Marcel van der Meulen kort daarop alleen voor doelman Jesse Metselaar opdook. Metselaar oogde bij een diepe bal van Dylano van Dijk opnieuw niet zeker, maar hield vervolgens met een redding op een inzet van Brian Visser wel de 1-0 van het bord.



Als sneeuw ....

Na die inzet verdween de Sneker suprematie echter echter als sneeuw voor de zon en kwamen de geelhemden regelmatig in ademnood. Dat bleef aanvankelijk nog zonder gevolgen, maar de counters en corners van TOP ’63 waren zeker niet van gevaar ontbloot. Nadat doelman Stefan Rijpkema bij één van de tegenstoten nog erger wist te voorkomen, moest hij in de 21ste minuut echter het hoofd buigen toen Lars Bos na een prima steekpass alleen voor hem opdook. De Sneker linesman probeerde die schade nog te repareren, maar vond terecht geen gehoor bij arbiter Strampel.



​Van der Meulen

Niet lang daarna kreeg Waterpoort Boys via Van der Meulen twee mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. De spits had het deze middag echter niet, want bij de eerste die ontstond na een weifelend ingrijpen van de TOP-defensie, eindigde zijn inzet in het zijnet en bij de tweede kopte hij de bal recht in de handen van Metselaar. Vervolgens acteerde Visser te gehaast, toen de bal via Van der Meulen min of meer bij toeval voor zijn voeten kwam. Aan de andere kant bleef het gevaar bij twee vrije trappen en een afstandsschot ook binnen de perken, waarna een nieuwe poging van afstand recht in de handen van keeper Rijpkema belandde.



Ander beeld

Waar TOP ’63 in de eerste helft nog volop meedeed en na de openingsfase gelijkwaardig en misschien wel beter was, gaf het tweede bedrijf een heel ander beeld. De ploeg van trainer Arjen Hoekstra werd door het op de gelijkmaker jagende Waterpoort Boys teruggedrongen en verscheen niet of nauwelijks meer in de buurt van Rijpkema. Die zag dat Jesper Knoop vroeg in de tweede helft bij een indraaiende bal bij de tweede paal net tekort kwam en dat Visser even later na een afgeslagen bal centimeters over schoot, waarna Van der Meulen tot twee keer toe een kopkans onbenut liet.



Geen rendement

Tussen die beide kopballen - over en naast - leidde een verkeerde inspeelpass van Stefan Kroon tot een tegenstoot, maar dat zou naar later bleek, na rust het enige wapenfeit van de bezoekers zijn. Voor de rest was het vooral Waterpoort Boys dat op de deur klopte, maar de inspanningen van de Snekers leverden nauwelijks kansen en dus ook geen rendement op. Zo hield Visser aan een solo niet meer dan een hoekschop over en was een inzet van de inmiddels ingevallen Dennis Niemarkt niet venijnig genoeg om Metselaar “ernsthaft” in problemen te brengen.



In de staart ...

Metselaar hield even later met een prima redding Visser van scoren af en zo leek de wedstrijd op een overwinning voor TOP ’63 uit te draaien. In de 85ste minuut kreeg Waterpoort Boys op de punt van de zestien echter een vrije trap en die werd door Andy de Vries langs de muur en in de hoek van Metselaar geschoten. Niet lang daarna mocht diezelfde De Vries opnieuw aanleggen. Deze keer koos hij voor een voorzet die vanuit een moeilijke hoek door de volledig vrijstaande Robert Minks bij de tweede paal tegen de touwen werd gekopt. Daarmee hielp hij Waterpoort Boys niet alleen in extremis aan de overwinning, maar bevestigde hij ook dat het venijn toch vaak in de staart zit.

Waterpoort Boys - TOP ’63 2-1 (0-1)

​Doelpunten: 0-1 Lars Bos (21.), 1-1 Andy de Vries (85.), 2-1 Robert Minks (87.)

​Scheidsrechter: J.H. Strampel

Gele kaart: Marcel van der Meulen, Andy de Vries (Waterpoort Boys), onbekende spelers (TOP ’63)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Stefan Kroon, Robert Minks, Jesper Knoop (68 Orlando Pasveer), Romano Pasveer, Tim van der Werf, Andy de Vries, Brian Visser, Marcel van der Meulen (68. Dennis Niemarkt) en Lars van Dijk (68. Ron Huitema)



Bron: https://pengel.weebly.com