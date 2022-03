Vele handen maken licht werk bij Scouting Centrum Sneek

Dit keer waren dat straten en schilderen. Voorbereiding is het halve werk! Het zandbed en de tegels liggen klaar, evenals de rollers en de verf. In het mooie weer leggen de vrijwilligers de tegels in een vlak zandbed. Binnen, in het nieuwe deel wordt het schilderwerk opgepakt. Iedere ruimte krijgt 1 muur in een primaire kleur.

Het tempo zit er lekker in, dan even koffie met wat lekkers van de Poiesz want we sparen ook munten voor de jeugdsponsoractie natuurlijk. En weer door... Na de verzorgde lunch gaat de trilplaat aan en halverwege de middag ligt er een prachtig terras aan het water!

We kijken met veel voldoening naar al het gedane werk. Aan alle deelnemers; Heel hartelijk bedankt voor jullie tijd, inzet, gezelligheid en spierkracht.