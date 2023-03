Veldman Yacht Charters, Argos Jachtbouw, Stichting 112-water en Varen Met Wielen openen komend weekend het watersportseizoen met Open Dagen

SNEEK - Op zaterdag 25 en zondag 26 maart is er aan de Zwolsmanweg 18 op bedrijventerrein it Ges in Sneek veel te zien en te beleven! Alles op het gebied van motorjachten, de verhuur hiervan, maar ook de bouw van motorjachten staan centraal tijdens de Open Dagen van 2023. Tevens is de Stichting 112-water met maar liefst drie reddingsboten aanwezig en kan er een rondje gevaren worden met zo’n stoere grote RHIB.

20 Motorjachten liggen klaar voor een proefvaart

Al vele jaren organiseren Veldman Yacht Charters en Argos Jachtbouw de Open Dagen ter opening van het vaarseizoen. Tijdens deze dagen hebben de bedrijven de deuren open staan om alles wat met watersport te maken heeft te kunnen bekijken. De 20 Luxe motorjachten van 10 tot 14 meter liggen klaar om niet alleen te bekijken, maar ook om er een stukje mee te varen onder leiding van een schipper die u ook graag meer vertelt over het schip en omgeving.

Heechvlet 10.80

Dit jaar is er ook een primeur: De nieuwe Heechvlet 10.80 in aanbouw, ligt in de loods om aanschouwd te worden. Sinds vorig jaar heeft Argos Jachtbouw de bouw van de Heechvlet weer opgepakt. Met een paar updates in het model zal dit schip veel watersportliefhebbers aanspreken. Een stoer en klassiek schip voor twee personen met een doorvaarthoogte onder de 2,40 meter.

Reddingsboten van Stichting 112-water

De stichting 112-Water zet zich in voor hulpverlening op het water en wordt door vele vrijwilligers ondersteund om watersporters in de problemen te helpen. Daarvoor staan drie reddingsboten beschikbaar: De Delta-1, Werdon en de Twister. Die laatste is 9 meter lang en is uitgerust met een 300pk buitenboordmotor, plotter, sonar en radar en geschikt voor alle hulpverleningsacties die op de Friese wateren voorkomen. Dit is je kans om eens een rondje te varen met deze stoere reddingsboot. Altijd al willen weten wat deze vrijwilligers allemaal doen en wat hen drijft? Vraag het zelf tijdens de Open Dagen!

Aangepaste boot van Stichting ‘Varen met Wielen’

Waar de meeste schepen niet geschikt zijn voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn, is het schip de Quincy in haar geheel speciaal hiervoor aangepast. Met een lift op het achterdek is het mogelijk met de rolstoel aan boord te komen. Het schip de Quincy is bijzonder op vele vlakken, onder andere doordat deze gelijkvloers is en voorzien is van een hoog-laag bed. De vrijwilligers van deze stichting staan voor u klaar om alle vragen te beantwoorden en natuurlijk om u het schip te laten zien.