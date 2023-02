Veldbezoek CDA bij mogelijk stikstofgevoelige Fûgelhoeke

De Fryske Marren wethouders Luciënne Boelsma en Barbara Garderniers, Súdwest-Fryslân raadslid Haye Ketelaar, lijsttrekker en gedeputeerde Friso Douwstra, lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen Sjoerd Galema en tweede kamerlid Derk Boswijk trokken de laarzen aan om het natte land in te gaan.

Waterbed

Dit bezoek met It Fryske Gea directeur Henk de Vries en rayonbeheerder Germ vd Burg gebeurde in het kader van het mogelijk stikstofgevoelig maken van het gebiedje van 0,4 hectare, een half voetbalveld, en de mogelijke gevolgen daarvan. De Fûgelhoeke bestaat uit een waterbed van veenmosrietland. Volgens beheerder It Fryske Gea is de kwaliteit van dit stukje veenmosrietland echter matig en kan het in ogen van de beschermer van de Friese natuur eigenlijk niet eens veenmosrietland worden genoemd.

Doel voorbij

Het draagvlak voor de bescherming van de natuur speelt ook een rol voor It Fryske Gea. Dat Den Haag van plan is om de Fûgelhoeke, dat al valt onder de Natura 2000 richtlijnen, aan te wijzen als stikstofgevoelig schiet volgens de organisatie het doel voorbij. Het perceel land redt zichzelf wel en heeft het predikaat stikstofgevoelig niet nodig. Het gevolg voor boerenbedrijven rondom kan namelijk zijn dat zij nog minder stikstof mogen uitstoten.

De problematiek van de Fûgelhoeke is door Derk Boskwijk afgelopen donderdag ook als voorbeeld aan de orde gesteld tijdens een debat over het onderwerp in de Tweede Kamer.