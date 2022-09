Veiligheidsdag SWF trekt veel bezoekers naar Sneek

SNEEK - Politie, brandweer en ambulance kennen we allemaal, maar wat is er nog meer op het gebied van veiligheid, hulpverlening, redding en berging. Alles bijelkaar is dat best veel. Heel veel zelfs moeten de bezoekers aan de Veiligheidsdag SWF in Sneek gedacht hebben. De Veiligheidsdag gaf het publiek een mooie totaalindruk, want wat doet Rijkswaterstaat, KNRM, ProRail, Defensie, Justitie, SAR, ANWB, Marine en noem maar op zoal op het gebied van veiligheid en hulpverlening.

Het was allemaal aanwezig en te bezichtigen op het Veemarktterrein en langs de Geeuw. Demo's werden gegeven op het Martiniplein en in de Kolk bij de Waterpoort. In de Veemarkthal kon men nog langs vele stands lopen van hulpverleningsorganisaties en vergaapte de jeugd zich vooral aan Lego-incidenten city, de grootste kleinste mobiele minirampenstad van Nederland. En hoe stoer is het om daarna plaats te nemen achter het stuur van zo'n grote brandweerauto of politiewagen met loeiende sirene of even kapitein te zijn van zo'n groot schip van Rijkswaterstaat? Het rijkelijk aanwezige materieel, blinkend en zorgvuldig opgepoetst, maakte indruk. Niet alleen bij jong, maar zeker ook bij oud. Zo lieten alle deelnemers aan de Veiligheidsdag het beste van zichzelf zien.

Kleine domper was misschien het slechte weer. Door de vele regenbuien was het 's ochtends eerst rustig, maar 's middag was het aangenamer en op een paar buien na droog. Toen werd het ook gemoedelijk druk op de locaties van de Veiligheidsdag. Met name bij de spectaculaire demo's op het Martiniplein was in de loop van de middag veel publiek aanwezig.