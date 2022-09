Veiligheidsdag Súdwest-Fryslân in het centrum van Sneek

Het publiek kan tijdens de Veiligheidsdag ervaren wat er komt kijken bij een woningbrand, wat er gebeurt wanneer iemand met pech op de snelweg komt staan en zelfs wat er allemaal komt kijken bij een ontspoorde trein. Hiervoor kunnen ze diverse demonstraties bijwonen, maar ook stellen de deelnemers zichzelf uitgebreid ten toon.



In de Kolk en op het Martiniplein vinden gedurende de dag meerdere demonstraties plaats, op het land en in het water. Tegelijkertijd kunnen bezoekers op het Veemarktplein de voertuigen en materialen van dichtbij bekijken. Een grote publiekstrekker deze dag zal de ambulancehelikopter zijn. Gedurende de hele dag is deze van dichtbij te bekijken op het Veemarktplein. Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op de website: www.veiligheidsdagswf.nl/deelnemers.



In de Veemarkthal kunnen bezoekers meer informatie krijgen over bijvoorbeeld rookmelders in huis of het krijgen van een EHBO-cursus. De organisatie is blij met de deelnemers hun enthousiasme en inzet om van dit evenement een spetterende dag te maken.



Het evenement zelf duurt van 10:00 uur tot 17:00 uur en is gratis te bezoeken. Bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer om van en naar Sneek te reizen. Wie met de auto komt kan voor € 10,00 per voertuig terecht op een door de organisatie ingericht parkeerterrein, vanaf waar een pendelbus de bezoekers van en naar het evenemententerrein brengt.