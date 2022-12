Veilig zwemmen in Laaksum

SNEEK- Hoe richt je de zwemplek bij de haven van Laaksum veilig in? Technasium-leerlingen van Bogerman in Sneek doken in de procedures én in het IJsselmeer. Vanochtend presenteerden ze hun ontwerp aan gedeputeerde Friso Douwstra, wethouder Henk de Boer, de zwemmers en afgevaardigden dorpsbelang Warns, Laaksum, Skarl.