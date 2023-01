Veilig werken in de bouwsector: tips en advies

INGEZONDEN - Werk je in de bouw? Dan is het belangrijk dat je weet hoe je veilig kan werken.

De bouw kan gevaarlijk werk zijn en het is essentieel dat je de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om veilig te werken. In dit artikel geven we enkele tips om veilig te werken in de bouw.

Overzicht van veiligheidsnormen en -procedures voor de bouw

In de bouw zijn er een aantal veiligheidsnormen en veiligheidsprocedures die moeten worden nageleefd. Het is van belang dat je bewust bent van deze veiligheidsnormen en procedures, zodat je in alle situaties veilig kunt werken. Zo is het belangrijk om de juiste kleding te dragen en om te weten hoe je machines en vaartuigen bestuurt. Weet je dit niet? Breng jezelf en anderen dan niet onnodig in gevaar.

Essentiële beschermingsmiddelen voor veilig werken

Bouwvakkers zijn kwetsbaar voor verschillende soorten letsel, door ongelukken met gereedschap, valpartijen of door contact met chemicaliën. Gelukkig zijn er veel verschillende soorten beschermingsmiddelen die je kunt dragen om de kans op letsel te verkleinen.

Wat moet je dragen als bouwvakker? Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste beschermingsmiddelen:

Veiligheidsbril: beschermt je ogen tegen glasscherven, stof en chemicaliën;

Gehoorbeschermers: beschermt je oren tegen geluidsoverlast;

Veiligheidshelm: beschermt je hoofd tegen valpartijen;

Handschoenen: beschermen je handen tegen scherpe randen en chemicaliën;

Beenbescherming: beschermt je benen tegen valpartijen.

Het belang van het naleven van veiligheidsvoorschriften

Volgens Wetgeving moeten alle werkgevers zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit betekent dat de werknemers de juiste beschermende kleding dragen en dat er veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je werknemers.

Dit betekent bijvoorbeeld dat je ervoor zorgt dat je medewerkers de juiste beschermende kleding dragen. Veilige kleding beschermt niet alleen tegen ongelukken, maar draagt ook bij aan een veiliger gevoel op de werkvloer. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor goede voorlichting aan je medewerkers over veiligheid. Zorg ervoor dat ze weten wat er verwacht wordt van hen en volg een VCA-cursus of BHV-cursus om ze op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen inzake veiligheid.

Trainingen voor veiligheid in de bouw

Een andere manier om zeker te zijn van je veiligheid tijdens het werken in de bouw is door deel te nemen aan verschillende trainingen. Inschrijven voor een VCA-cursus (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) is een goede keuze voor degenen die in de bouw werken. Het biedt informatie over het behoud van veiligheid en gezondheid op een werkplek met mogelijke gevaren. Of je nu aannemer bent of eindgebruiker, VCA zal je helpen om deze risico's te beheersen.

Bovendien kan er ook gekozen worden voor BHV (Bedrijfshulpverlening). Dit is een certificaat waarmee medewerkers leren hoe ze bijdragen aan het voorkomen van ongelukken en wat er gedaan moet worden als er iets misgaat op de werkplek. Deze cursus kan zowel online als fysiek gevolgd worden. Willen meer medewerkers de cursus volgen? Ga dan voor een BHV incompany. Dan komt een instructeur bij jullie op locatie langs om de cursus te geven.

Veel voorkomende risico's en gevaren in de bouwsector

Er komen in de bouwsector veel verschillende risico's en gevaren voor. De meest voorkomende zijn zorgen om schadelijke stoffen zoals asbest, metaal, stof en andere chemische stoffen. Dit kan leiden tot long- en huidirritatie, ademhalingsproblemen of andere gezondheidsrisico's. Daarnaast is er ook een risico op ongevallen. Denk aan valgevaar of verkeerd gebruik van machines of gereedschap.