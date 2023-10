Veilig en verantwoord de open haard stoken in de winter

Maar ook de gezelligheid speelt een belangrijke rol. Zo’n knapperend vuur in de kachel is natuurlijk ook gewoon heel knus als het buiten koud is en een storm om het huis raast of de sneeuw gestaag valt. Als je een houtkachel hebt, dan kun je online haardhout kopen waarmee je een behaaglijk vuur kunt maken om het lekker warm te krijgen.

Laat de schoorsteen controleren

Voordat je na de zomer de kachel weer aansteekt is het belangrijk dat je de schoorsteen laat controleren. Die moet geveegd worden en gecheckt op lekken en andere mogelijke beschadigingen. Zo voorkom je dat je een koolmonoxidevergiftiging oploopt. Het inademen van te veel koolmonoxide leidt zeer snel tot bewustzijnsverlies en vervolgens tot de dood. Het is dus zeker belangrijk om ervoor te zorgen dat het rookkanaal goed vrij is zodat de schadelijke stoffen snel worden afgevoerd. Verder is het ook belangrijk dat de schoorsteen is voorzien van vogelwering. Zo wordt voorkomen dat vogels in het voorjaar in de schoorsteen nestelen. Achtergebleven restanten van nesten kunnen ook voor problemen zorgen als je de schoorsteen in de herfst weer wilt gebruiken.

Gebruik alleen goed gedroogd hout

Voor het stoken van een houtkachel moet je hout gebruiken dat goed gedroogd is. Daarnaast moet het hout afkomstig zijn van bomen die geschikt zijn om te stoken. Je kunt kiezen voorhaardhout essen, beuken of eiken. Eikenhout is zeer hard en moet daarom veel langer drogen. Leveranciers van openhaard hout kunnen dit droogproces vaak versnellen. Als het gaat om vers hout, dan moet je er rekening mee houden dat dit 1 tot 2 jaar moet drogen voordat je het kunt gebruiken voor de kachel.

Stook niet als het windstil of mistig is

Als je hart hebt voor je omgeving, dan laat je de houtkachel uit als het buiten erg mistig is. Ook bij windstilte blijft de rook te lang hangen. Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma of COPD kunnen hier erg veel last van hebben. Het RIVM geeft bij extreme situaties een stookadvies voor Nederland of voor bepaalde regio’s. Een verbod om te stoken is er vrijwel nooit. Maar het dringende advies kan wel aanleiding zijn om de kachel die dag toch maar liever uit te laten.

Let altijd op de veiligheid

Laat een houtkachel nooit branden zonder toezicht. Zeker niet als er huisdieren of jonge kinderen rondlopen. Laat de kachel nooit branden als je naar bed gaat. Ga pas slapen als je zeker weet dat het vuur uit is. Leeg de asla van je kachel regelmatig zodat ook daar geen problemen door kunnen ontstaan. Kies bij voorkeur voor een houtkachel met een deur met vuurbestendig glas. Zo voorkom je dat vonken de kamer in spatten en daar mogelijk voor schade of verwondingen kunnen zorgen.