Veilig en relaxed fietsen met de fietsspiegel

Even over de drempel heen

Fietsspiegels alleen voor oude mensen? Dat is al lang niet meer zo. Een fietsspiegel geeft overzicht van wat er om je heen gebeurt en dat geeft veiligheid en rust. Met de fietsspiegel zie je in één oogopslag wat er achter je gebeurt, zonder om te hoeven draaien.

De eerste 25 spiegels worden gratis verstrekt en gemonteerd.

Kom langs voor de fietscheck!

Wist je dat bij de meeste fietsen de bandenspanning niet goed is afgesteld? En hoe zit met de juiste zadelhoogte? Met een goed afgestelde fiets ben je veiliger en prettig in beweging. Wacht daarom niet langer en maak gebruik van de gratis fietscheck. Laat je fiets goed afstellen en ontvang adviezen van de fietsspecialist.

Datum: 9 juni

Locatie: Profile Rodenburg, Lemmerweg 13-15 Sneek

Tijden: 09.00-12.00 uur

Aanmelden is niet nodig.

Doortrappen in Friesland

Doortrappen in Friesland is bedoeld om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Fietsen is goed voor de gezondheid, sociale contacten en mobiliteit van senioren in de provincie. Bovendien draagt het bij aan recreatie en duurzaamheid. Het programma wordt omarmd door de achttien Friese gemeenten en de provincie Friesland. Kijk voor meer informatie op de website van Friesland Beweegt.