Veilig bij het online casino spelen: deze gids helpt je op weg

INGEZONDEN - Online casino’s hebben een slechte reputatie ontwikkeld. Dat is ook niet vreemd, want het is een ideale plek om opgelicht te worden.

En dat is in het verleden dus ook regelmatig gebeurd. Vandaag de dag is het jammer dat deze reputatie nog steeds bestaat, want er zijn voldoende kwalitatieve online casino’s waar je wel veilig kunt spelen en die wel eerlijk zijn. Sterker nog, een paar uurtjes gokken in een online casino is een prima alternatief voor een avondje uit. Het goede nieuws is dat er voldoende manieren zijn waarop je veilig bij een online casino kunt spelen.

1. Zoek naar informatie over de licenties

Een casino met een goede licentie is over het algemeen gewoon veilig. Je vindt deze informatie onderaan de homepage van het casino of in een online casino review. Er zijn strengere en minder strenge licenties en als je zeker wilt zijn van veiligheid en betrouwbaarheid, dan kies je voor een casino met een strenge licentie. De meeste zekerheid heb je als je speelt bij een online casino met een licentie van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Dat is overigens ook nog steeds de enige legale optie voor kansspelliefhebbers in ons land.

2. Maak jezelf bekend met de regels

Om lid te worden van een Nederlands online casino, moet je een strenge procedure doorlopen. Deze is in het leven geroepen om kwetsbare en minderjarige spelers te beschermen. In de tijd dat je lidmaatschap beoordeeld wordt, kun je je alvast bekend maken met de regels omtrent online gokken. Deze Circus casino review vertelt je bijvoorbeeld precies wat je van dat casino kunt verwachten als je er speelt. Lees over de rondspeelvoorwaarden bij de bonussen en acties, over hoe het casino je helpt het spelen leuk te houden en over de limieten die je zelf kunt instellen. Zo begin je goed voorbereid aan je spel.

3. Ken je plaats

Casino’s zijn er niet om geld uit te delen. Het zijn bedrijven die ook winst willen maken. Daarom is er bij elk spel een vaste winstmarge die naar het casino gaat en het is goed om jezelf daarvan te blijven herinneren. Je kunt deze vinden door de RTP (Return to Player) van het spel in kwestie op te zoeken. Veel slotmachines hebben bijvoorbeeld een RTP van rond de 95%. Dat betekent dat je van alle 100 euro die je inzet 95 euro terugkrijgt via winsten. Dit is uiteraard lange termijn en gemiddeld. Het casino maakt gemiddeld 5 euro winst op die machine per klant. Elk spel heeft een RTP. Deze herinnert je aan je plaats als klant van het casino.

4. Gebruik de hulpmiddelen

Als laatste moet elk casino met een Nederlandse licentie hulpmiddelen aanbieden aan haar spelers waarmee gokken leuk blijft. En dat is natuurlijk ook gewoon de bedoeling. Gebruik deze daarom ook en stel je limieten in, gebruik de hulplijn en lees informatie over gezond gokgedrag. Op deze manier speel je bij een betrouwbaar casino, waar je op een veilige en gezellige manier probeert rijk te worden.