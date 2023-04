Veerkrachtig Black Boys klopt concurrent Blue Boys

NIJ BEETS-Het was ene cruciale wedstrijd en die leek voor Black Boys verkeerde af te lopen. De Zwartjes toonden bij een 2-0 achterstand echter veerkracht, maakten in een tijdsbestek van amper een minuut gelijk door treffers van Mark Zijlstra en Ahmed Yousif, waarna laatstgenoemde in de slotminuten de “All Blacks” de volle buit en daarmee drie belangrijke punten bezorgde.

Ongemeen spannend

Zoals in de voorbeschouwing op de krachtmeting met Blue Boys al werd vermeld, zijn er in de vierde klasse B van het zondagvoetbal vijf ploeg in de strijd om rechtstreekse handhaving verwikkeld. Onder hen de beide kemphanen van gistermiddag. Bij winst had de club uit Nij Beets Black Boys ingehaald en waren de Snekers tot onder de meest fatale streep gezakt. Zover kwam het niet, maar rondom de herkansingstreep blijft het ongemeen spannend, te meer omdat ook Warga, Nieuweschoot en Tijnje hun wedstrijd wisten te winnen.



Afgeslagen

Winst leek voor Black Boys tot aan de slotfase een ver van mijn bed-show. Door een doelpunt vlak voor rust van Merijn Zomers en een treffer na iets meer dan een uur spelen van Jasper de Boer leek de ploeg van trainer Harry Pen comfortabel op een plek boven de meest fatale streep af te steven. Dik tien minuten voor tijd ging er echter een streep door die koers, want toen trokken de “Men in Black” in no-time de stand gelijk. Eerst zorgde Mark Zijlstra voor de aansluiting en praktisch in dezelfde minuut dichtte Ahmed Yousif het verschil. Daarmee was de aanval van Blue Boys afgeslagen en helemaal, toen Yousif bij het ingaan van de toegevoegde tijd ook nog eens de 2-3 liet noteren.



Komende vrijdag haalt Black Boys de eerder afgelaste wedstrijd tegen De Sweach in. De ploeg uit Beetsterzwaag die gistermiddag met het kleinst mogelijke verschil van Oldeboorn won, is actueel de nummer drie van de ranglijst. De wedstrijd op Sportpark Tinga begint overigens om 20.00 uur.

​Blue Boys - Black Boys 2-3 (1-0))

Doelpunten: 1-0 Merijn Zomers (38.), 2-0 Jasper de Boer (62.), 2-1 Mark Zijlstra (79.), 2-2 Ahmed Yousif (79.), 2-3 Yousif ((90.+1)

Scheidsrechter: G.L. Hoovenstat

Gele kaart: Lars van der Wolf, Harry Pen (Blue Boys), onbekende speler, Jan Broersma, Mark Zijlstra (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Richard Venema, Onno Kappeyne van de Copello (88. ouwe Ferbeek), Jordi Albada, Amin Abdelkhareq, Richard Nieuwland, Mladen Dubravac, Harry Terpstra, Raymond Abelsma (46. Amanj Saleh), Msokolo Ramazani Dieudonne, Junior Fafana (46. Kemo Jaborteh) en Ahmed Yousif

Bron: https://pengel.weebly.com