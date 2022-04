Veenstra|Fritom en Bosma Logistiek bundelen krachten

Veenstra|Fritom en Bosma Logistiek werken al enkele jaren samen voor verschillende transport- en warehousing activiteiten en vanaf 1 mei zet Veenstra|Fritom de transportactiviteiten van Bosma Logistiek voort. De overname van deze transportactiviteiten is in goed overleg en goede harmonie gegaan, waarmee de sterke punten van beide bedrijven in de toekomst nog beter naar voren komen.

“De overname van de transportportefeuille van Bosma Logistiek past volledig bij onze groeiambities als logistieke dienstverlener. Door het verder intensiveren van onze samenwerking, verstevigen wij de positie als logistiek partner en kunnen wij onze klanten nu, en in de toekomst, nog beter bedienen. Beide familiebedrijven vullen elkaar goed aan qua dienstverlening,” zegt Wessel R. Veenstra, directeur van Veenstra|Fritom.

“De overname van de transportactiviteiten door Veenstra|Fritom is geen eenvoudige, maar wel een weloverwogen beslissing geweest,” aldus Mark Bosma, eigenaar van Bosma Logistiek. “Door de overname kan Bosma zicht verder concentreren op de warehousing van gevaarlijke stoffen en de daaraan verbonden logistieke dienstverlening. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van het netwerk van Veenstra|Fritom.”

Over Veenstra|Fritom

Het verhaal van Veenstra|Fritom begint in 1928. Bijna 100 jaar later werken op verschillende afdelingen ca 130 medewerkers samen aan de beste logistieke oplossingen voor de klant. De dienstverlening van Veenstra|Fritom bestaat uit transport, expeditie, warehousing en overige logistieke oplossingen. Veenstra|Fritom is onderdeel van de Fritom Group, de slimme logistieke dienstverleners op zoek naar de beste logistieke oplossingen.

Over Bosma Logistiek

Bosma Logistiek is ontstaan in 1923 en viert volgend jaar haar honderdjarig jubileum. Het bedrijf is oorspronkelijk opgestart in Akkrum en is in 2005 verhuisd naar Heerenveen. Daar heeft Bosma Logistiek zich steeds meer toegelegd op de opslag en de handling van met name gevaarlijke stoffen, ADR-goederen. Daarnaast slaan zij ook niet ADR-geclassificeerde producten op.

Over Fritom Group

De Fritom Group is een familiebedrijf en bestaat uit acht logistieke dienstverleners in Nederland.