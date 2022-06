Veenstra|Fritom chauffeurs nemen IRU Certificaat in ontvangst

HEEG- Onlangs hebben Veenstra|Fritom chauffeurs Egbert de Boer, Rimmer Ypma en Johan Dooper het IRU Certificaat in ontvangst mogen nemen. Dit toonaangevende certificaat wordt alleen uitgereikt aan chauffeurs die in de afgelopen jaren hun sporen hebben verdiend.

Om voor een IRU Certificaat in aanmerking te komen, moeten chauffeurs aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten ze onder andere tenminste 20 jaar als beroepschauffeur werkzaam zijn en minimaal 1.000.000 km afgelegd hebben in het nationale of internationale vervoer. Daarbij kan een chauffeur slechts één keer in zijn loopbaan het certificaat in ontvangst nemen.

Goed vakmanschap

“Wij zijn natuurlijk erg vereerd en trots dat we dit certificaat aan onze collega’s hebben kunnen overhandigen. Het is een bevestiging van goed vakmanschap,” aldus Wessel R. Veenstra, directeur van Veenstra|Fritom. “En daar blijft het niet bij: in de komende tijd verwachten we nog een tiental IRU Certificaten aan onze chauffeurs te kunnen uitreiken.”

De International Road Transport Union (IRU) is de wereldorganisatie voor wegvervoer. Zij vertegenwoordigen meer dan 3,5 miljoen bedrijven die mobiliteits- en logistieke diensten aanbieden in meer dan 100 landen.

Over Veenstra|Fritom

Het verhaal van Veenstra|Fritom begint in 1928. Bijna 100 jaar later werken op verschillende afdelingen 130 medewerkers samen aan de beste logistieke oplossingen voor de klant. De dienstverlening van Veenstra|Fritom bestaat uit transport, expeditie, warehousing en overige logistieke oplossingen. Veenstra|Fritom is onderdeel van de Fritom Group, de slimme logistieke dienstverleners op zoek naar de beste logistieke oplossingen.