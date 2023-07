Veenstra|Fritom behaalt tweede en derde Lean & Green ster

HEEG - Veenstra|Fritom maakte vrijdag 14 juli officieel de sprong van één naar drie Lean & Green sterren. Door het implementeren van groenere oplossingen en het nemen van strategische maatregelen, heeft het bedrijf vooruitgang geboekt in het verminderen van de CO2-uitstoot. De Lean & Green sterren zijn hiervan een onafhankelijke bevestiging en Veenstra|Fritom is het tweede bedrijf in Nederland dat in één keer drie sterren krijgt toegekend. “Een buitengewone prestatie waar we heel trots op zijn,” aldus Wessel R. Veenstra, algemeen directeur.

Het bedrijf, dat onlangs ook haar 95-jarig jubileum inluidde, heeft in de afgelopen maanden een intensieftraject doorlopen voor het behalen van meer Lean & Green sterren. Het programma, een Europees initiatief dat bedrijven in de transport- en logistieke sector stimuleert om de CO 2 -uitstoot te verminderen, beloont bedrijven met sterren op basis van hun inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid.

De sterren zijn daarmee een erkenning van de toewijding van Veenstra|Fritom om duurzaamheid centraal te stellen in haar bedrijfsactiviteiten. "Wij zijn blij met het behalen van de Lean & Green sterren," zegt Wessel R. Veenstra. "Het illustreert ons streven naar duurzaamheid is een mooie erkenning van onze inzet voor een groenere logistieke sector. We zijn trots op ons team die dit succes mogelijk heeft gemaakt."

Het bedrijf blijft ook in de toekomst investeren in innovatieve oplossingen en samenwerkingen om verdere CO 2 -reductie en duurzame prestaties te realiseren.

Over Veenstra|Fritom

Het verhaal van Veenstra|Fritom begint in 1928. 95 jaar later werken op verschillende afdelingen 130 medewerkers samen aan logistieke rust voor de klant. De dienstverlening van Veenstra|Fritom bestaat uit transport, expeditie, warehousing en overige logistieke oplossingen. Veenstra|Fritom is onderdeel van de Fritom Group, de slimme logistieke dienstverleners op zoek naar de beste logistieke oplossingen.

Over Fritom Group

De Fritom Group is een familiebedrijf en bestaat uit zeven logistieke dienstverleners in Nederland.