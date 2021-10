Veenstra kijkt 'serieus' naar meer opvang, maar vindt dat Rijk regie moet nemen

Fred Veenstra is vice-voorzitter van de Friese regietafel, die zich bezig houdt met de opvang van vluchtelingen in onze provincie. "Ik denk dat iedere gemeente de oproep in het college van burgemeester en wethouders aan de orde stelt", zegt Veenstra. Hij noemt het 'wel een heel dringende oproep' van het kabinet. In het weekend vroeg het kabinet de provincies elk honderd extra plekken aan te bieden.

"Rijk moet regie pakken"

Eigenlijk vindt Veenstra dat de kwestie niet meer bij gemeenten moet liggen. "Volgens mij is het probleem op dit moment zo groot dat het Rijk de regie in handen moet nemen. Het vorderen van gebouwen zou wel heel dwingend zijn, maar er zijn allicht mogelijkheden om het op een andere manier op te lossen."

Toch blijkt dat voorlopig niet uit de acties van het kabinet, geeft Veenstra toe. "Blijkbaar is het Rijk daar nog niet bereid toe, maar als het nog een paar dagen zo doorgaat, dan zal dat wel moeten", schat de burgemeester in.

De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is groot en de burgemeester daar vindt dat het beleid van demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol faalt.

Hulpverlening

Volgens Veenstra moet humanitaire hulp voorop staan. "We moeten ons uiterste best doen om hulp te verlenen. Maar er ligt ook een opgave voor andere delen van het land. Gelukkig lees ik al berichten dat er ruimte beschikbaar komt in bijvoorbeeld. Hengelo, Dronten, Utrecht en Amersfoort."

In Fryslân zijn op dit moment 1.250 extra opvangplekken geregeld in Leeuwarden, Balk en Heeg.



