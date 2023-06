Veenstra Fritom viert 95-jarig jubileum

HEEG- Veenstra Fritom luidde afgelopen zaterdag officieel haar 95-jarig jubileum in met een feest op haar locatie in Heeg. Het bedrijf, dat in 1928 begon met een enkele Opel vrachtwagen, is sindsdien uitgegroeid tot een logistieke partner voor vele nationale en internationale klanten.

Het jubileum is een belangrijke mijlpaal voor Veenstra Fritom, dat de gelegenheid biedt om terug te kijken op 95 jaar van hard werken, groei en succes. Maar het bedrijf is vooral trots op haar familiewaarden en de nauwe banden met haar medewerkers. “We zijn altijd een hecht familiebedrijf gebleven en trots op alle (oud-)medewerkers die in de afgelopen 95 jaar met ons mee zijn gegroeid!”, aldus algemeen directeur Wessel R. Veenstra.

Veenstra Fritom heeft zich de afgelopen decennia bewezen als een logistieke dienstverlener met een sterke focus op kwaliteit en duurzaamheid. En als werkgever biedt het bedrijf haar medewerkers uitdagende en afwisselende banen met volop ontwikkelingsmogelijkheden. “Ons 95-jarig bestaan is een moment om te vieren, maar vooral om onze klanten, partners en medewerkers te bedanken”, aldus Wessel R. Veenstra. “We zijn trots op wat we hebben bereikt en kijken uit naar de toekomst. We blijven ons richten op het leveren van hoogwaardige logistieke diensten, steeds duurzamere oplossingen en het bieden van een plezierige werkomgeving voor al onze medewerkers.”

Over Veenstra Fritom

Het verhaal van Veenstra Fritom begint in 1928. 95 jaar later werken op verschillende afdelingen 130 medewerkers samen aan logistieke rust voor de klant. De dienstverlening van Veenstra Fritom bestaat uit transport, expeditie, warehousing en overige logistieke oplossingen. Veenstra Fritom is onderdeel van de Fritom Group, de slimme logistieke dienstverleners op zoek naar de beste logistieke oplossingen. Meer informatie over het jubileum staat op www.veenstrafritom.nl/veenstra-fritom-95-jaar.

Over Fritom Group

De Fritom Group is een familiebedrijf en bestaat uit zeven logistieke dienstverleners in Nederland.