Veel woninginbraken in Sneek e.o.: Opsporing verzocht

SNEEK- De laatste tijd zijn er helaas meerdere woninginbraken gepleegd binnen het werkgebied van politie Sneek. Daarom is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden. Hieronder een overzicht van de inbraken in Team Sneek.

Mocht je informatie hebben, dan hoort Team Sneek dat graag. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan voertuigen of personen die zich verdacht in de omgeving ophielden. Je kunt deze informatie dan doorgeven via de socialmedia-kanalen van de politie, via het telefoonnummer 0900 8844 of aan een politiebureau. Als je daar je gegevens en het betreffende zaaknummer achterlaat, neemt de politie contact met je op.

Sneek, Grootzand

Op zondag 5 februari, 02.10 uur. De daders zijn betrapt door de bewoners en zijn weggerend richting Hoogend.

Zaaknummer 2023032071

Sneek, Jancko Douwamastraat

Op donderdag 2 februari 2023, tussen 00.05 uur en 06.00 uur.

Zaaknummer 2023030667

Makkum, De Skilbank

Tussen dinsdag 3 januari 2023, 14.30 uur, en maandag 30 januari 2023, 02.38 uur.

Zaaknummer 2023026424

Witmarsum, De Tjasker

Tussen woensdag 1 februari 2023, 17.00 uur, en vrijdag 3 februari 2023, 17.00 uur.

Zaaknummer 2023030912

Nijemirdum, Hoitebuorren

Op woensdag 1 februari 2023, tussen 12.30 uur en 16.55 uur.

Zaaknummer 2023029122

Balk, Pypsterstikke

Op vrijdag 3 februari 2023, tussen 15.00 uur en 22.00 uur.

Zaaknummer 2023031141

Sint Nicolaasga, Baron van Hardenbroekstraat

Op zondag 5 februari 2023, tussen 13.30 uur en 13.48 uur.

Zaaknummer 2023032375

Joure, Klamp

Tussen zaterdag 28 januari 2023, 11.00 uur, en maandag 30 januari 2023, 21.00 uur.

Zaaknummer 2023027333

Joure, Geert Knolweg

Op donderdag 2 februari 2023, tussen 17.45 uur en 19.30 uur.

Zaaknummer 2023030149

Sintjohannesga, Minne Jacobs Hogeboomstraat

Op vrijdag 3 februari 2023, tussen 14.00 uur en 23.00 uur.

Zaaknummer 2023031186

Sintjohannesga, Ringfeart

Op vrijdag 3 februari 2023, tussen 17.00 uur en 21.45 uur.

Zaaknummer 2023031095