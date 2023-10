Veel rookontwikkeling bij woningbrand aan de Wagenbrugge in Sneek

SNEEK – Zaterdagavond is er brand uitgebroken in een woning aan de Wagenbrugge in Sneek. De brand werd ontdekt door omstanders. Zij waarschuwden de hulpdiensten.

Tijdens het uitbreken van de brand was er niemand thuis. Op een tafeltje in de woning was door onbekende oorzaak brand ontstaan. Hierbij kwam veel rook vrij. De brandweer had het brandje snel onder controle. Hierna is de woning geventileerd. Door de brand is veel rook en roetschade onstaan.

Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners bij te staan.