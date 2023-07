FRYSLAN - Veel Friezen beschermen zich tegen de zon (87%) blijkt uit een panelonderzoek van GGD Fryslân. Toch smeert slechts één op de acht zich vaak of altijd om de twee uur in met zonnebrand. Geniet van de zon, maar bescherm je huid voldoende om zonverbranding te voorkomen, aldus GGD Fryslân die de komende jaren meer wil inzetten op zonbescherming.

Smeren met zonnebrandcrème

Smeren met zonnebrandcrème beschermt de huid tegen schadelijk zonlicht. Door zweten, water en wrijving met kleding neemt de bescherming af. Dat deelnemers zich niet altijd insmeren komt vooral omdat zij niet altijd zonnebrand bij zich hebben. Veel deelnemers smeren zich minder in omdat ze moeite hebben met rondkomen en zonnebrandcrème te duur vinden. Op de peuteropvang wordt ook gesmeerd, volgens driekwart van de deelnemers met kinderen, maar op de basisschool minder.

In de schaduw blijven

De huid wordt ook beschermd door in de schaduw te blijven, vooral tussen 12.00 en 16.00 uur. De meeste deelnemers doen dit soms of regelmatig. Ouders geven aan dat er voor kinderen niet overal genoeg schaduwplekken te vinden zijn. Vooral niet in recreatiegebieden, speeltuinen en op het sportveld. Een andere mogelijkheid om de huid te beschermen is het dragen van bedekkende kleding. Veel deelnemers dragen bedekkende kleding, een hoed of pet wordt minder gebruikt.

Wat doet de GGD?

GGD Fryslân wil inwoners bewuster maken van het belang van zonbescherming door vaker in te smeren en de zon te vermijden wanneer deze fel is. Huidkanker, een mogelijk gevolg van zonverbranding, komt in het algemeen vaker voor aan de kust en in waterrijk gebied. Daarom wordt in Súdwest-Fryslân een proefproject gestart waarbij zonnedoeken en zonnebrandcrèmedispensers worden geplaatst op scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen en stranden. Dit wordt gefinancierd door het KWF.

Over het Gezondheidspanel

GGD Fryslân peilt de mening van de Friese bevolking over verschillende gezondheidsonderwerpen. Deze peilingen zijn niet demografisch representatief, maar geven een indicatie. De uitslagen worden gecommuniceerd via de website en social mediakanalen van GGD Fryslân.