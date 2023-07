Veel diefstal van GPS-apparatuur uit tractoren

FRYSLAN - De politie ziet ook deze maand weer een toename in het aantal aangiften van diefstal van gps-apparatuur uit tractoren. Noord-Nederland is helaas een geliefd werkgebied voor criminelen die uit zijn op deze kostbare systemen. Elk jaar is er in (aanloop naar) de oogstmaanden een stijging.

Criminelen komen vaak via de achterzijde van het erf binnen bij de loodsen of schuren waar tractoren gestald staan. Daders moeten hiervoor soms een eind door een weiland lopen. De meeste diefstallen vinden in de nachtelijke uren (tussen 01:00 en 04:30 uur) plaats. Overdag kunnen voorverkenningen plaatsvinden.

De politie vraagt daarom alert te zijn. Woon je in landelijk gebied en zie je personen of voertuigen die zich verdacht ophouden in jouw omgeving? Onthoud dan signalementen en kentekens en meld het bij de politie, bel 112 bij verdachte situaties. Verder adviseert de politie agrariërs om hun erf goed te verlichten en camera’s en/of alarmsystemen te installeren: juist ook aan de achterzijde van het erf! Voorkom dat er iets te halen valt en verwijder de apparatuur na gebruik uit de tractor. Als het kan, voorzie dan de gps-apparatuur van trackers.

Informeer jouw omgeving over de werkwijze van criminelen: deel dit bericht op sociale media en in app- of buurtgroepen. Ben je helaas toch slachtoffer? Doe dan altijd aangifte, bel hiervoor 0900-8844.