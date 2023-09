Veel bezoekers voor Beurtschependag in Hindeloopen

HINDELOOPEN - Mooi weer en veel gezelligheid tijdens Beurtschependag Hylpen, waar na 100 jaar het Hylper Beurtschip 'Dorp Grouw' terugkeerde aan de Sylroede in Hindeloopen. Het leek alsof de tijd even stil had gestaan, want er lagen meerdere historische schepen met een rijk verleden aangemeerd in de Sylroede.