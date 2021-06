Veel animo voor collectief zonnedakenproject SamenZONderAsbest in Friesland

FRYSLAN - Het collectieve zonnedakproject SamenZONderAsbest is in Friesland een succes. In dit project investeren eigenaren van grote asbesthoudende daken in het saneren van het asbest om het dak vervolgens te verhuren aan een coöperatie.

Wat in 2019 begon als een pilot met twintig daken, resulteerde al snel in vervolg. Eind 2020 heeft het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld, zodat nog eens twintig asbestdaken kunnen worden veranderd in daken waarop Mienskipsenergie wordt geproduceerd. Het animo is wederom groot; nog maar zes dakeigenaren kunnen deelnemen aan het project. SamenZONderAsbest is een initiatief van ECoop, onderdeel van Stichting Buurkracht. In Friesland krijgt het project ondersteuning van de Provincie.

Van een asbestdak naar een dak met meerwaarde

“Met SamenZONderAsbest werken dakeigenaren en omwonenden samen om zowel de energietransitie als de sanering van asbestdaken te versnellen. En het mooie is: iedereen heeft profijt hiervan. De dakeigenaar ontvangt dakhuur van de energiecoöperate, direct omwonenden profiteren mee van de groene energieopbrengst en van minder asbest,” aldus Simon Visbeek, een van de initiatiefnemers van SamenZONderAsbest.

Interesse in een dak mét zonnepanelen en zónder asbest?

Eigenaren van asbestdaken met een omvang van minimaal 350 m2 en die een zonnedak overwegen, kunnen met hun vragen terecht bij info@ecoop.nl of zich meteen vrijblijvend aanmelden via SamenZonderasbest.nl. De provincie Friesland moedigt het asbestvrij maken van de grotere daken aan en biedt daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht.

Over ECoop en Stichting Buurkracht

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. ECoop maakt deel uit van de landelijke Stichting Buurkracht. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Stichtingbuurkracht.nl/zonnedak