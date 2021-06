Veel animo voor collectief zonnedakenproject SamenZONderAsbest in Friesland

SNEEK- Het collectieve zonnedakproject SamenZONderAsbest is in Friesland een succes. In dit project investeren eigenaren van grote asbesthoudende daken in het saneren van het asbest om het dak vervolgens te verhuren aan een coöperatie. Wat in 2019 begon als een pilot met twintig daken, resulteerde al snel in vervolg.