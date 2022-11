Vechtvolleybal bezorgt Friso Sneek winst op Peelpush (3-2)

SNEEK - Het publiek in de volle Sneker Sporthal verliet uiteindelijk toch met een goed gevoel de thuishaven, want de dames van Friso Sneek persten er een geweldige eindsprint uit na twee verloren sets en pakten alsnog de winst. Daar zag het na een 0-2 achterstand niet naar uit en ook trainer/coach Harry van den Brink was er niet gerust op bekende hij later. “ We begonnen slecht, maar hebben geleidelijk mooi de zaken opgepakt, ”aldus de eindverantwoordelijke van het Sneker vlaggenschip.

Volleybalavondje

Voor wie een volleybalavondje uit in Sneek had gekozen zal andermaal genoten hebben, want Friso Sneek speelde in haar vijfde wedstrijd al de vierde vijfsetter. Waar voor je geld dus en dat is goed voor de publieke belangstelling. Saai is het nooit in het Friese arena. Harry van den Brink had de voorstelling van zijn dames liever in een driepunt zege gezien, maar de Limburgse formatie van Johan Leenders heeft al in het prille seizoen getoond dat met hen rekening moet worden gehouden. Leenders heeft veel jeugd in moeten passen en dat gaat hem blijkbaar goed af. Peelpush versloeg o.a. Sliedrecht in een vijfsetter en Friso Sneek zag na de vierde vijfsetter de balans op 50 procent uitkomen.

Gemengde gevoelens

Het aardige is dat de competitie niet valt te voorspellen. Ook in deze ronde verrassende uitslagen met de winst van VV Utrecht op Apollo 8 en de zege van Dynamo op VC Zwolle. Tegen dat licht bezien is het puntverlies tegen Peelpush geen onoverkomelijke ramp dus. Toch beleefde Harry van den Brink gemengde gevoelens. “Je wint met vechtvolleybal maar gevoelsmatig laat je een punt liggen, ”verklaarde hij na afloop in de persruimte.

Servedruk

Friso Sneek startte de partij met Lisan Siemonsma, Rixt van der Wal, Rosa Entius, Nynke Oud, Anniek Siebring en Britt Schreurs terwijl Geldou de Boer zich in het bekende witte tricot over het veld bewoog. De thuisploeg kwam in de eerste set moeilijk onder de servedruk uit van Peelpush dat via 0-6, 1-9 en 12-17 een duidelijk visitekaartje afgaf. Met 19-25 pakten de gasten de eerste set. In het vervolgstuk kwam Friso Sneek wederom op forse achterstand en pas op 13-15 kwamen de Friezinnen enigszins terug. Een voorbode voor meer zoals achteraf bleek. Met name de matige rallypas bij de Snekers zorgde voor een 0-2 achterstand in sets.

Setwinst

Van den Brink wisselde voortdurend en zag in de derde set Rixt van der Wal met een sterke serve het verschil maken. Ze serveerde van 10-7 naar 15-7 en die achterstand was niet meer in te lopen voor de gasten. Met deze setwinst lag de partij weer open. Friso Sneek moest in de vierde set alle zeilen bijzette. De thuisformatie had aanvankelijk twee setpoints, verkwanselde die op 24-22 maar via Pleun van der Pijl werd het beslissende punt gescoord. (26-24)

Sneker dreun

In de slotset had Friso Sneek steeds een kleine voorsprong en gaf die ook niet uit handen. Op 11-8 werd de Sneker dreun uitgedeeld door een netserve van Rixt van der Wal waarna op 14-10 een vreugdedans uitbrak. (15-10) Een mooie overwinning die uit de kleinste tenen moest komen. Dat vond ook Harry van den Brink die door regelmatig wisselen zijn ploeg in het gareel hielp en andermaal kan bogen op zijn kwalitatief sterke en brede selectie.

Komende week wacht de trip naar Werkendam tegen Voltena. Ook een niet te onderschatten tegenstander. Op 19 november kan het Sneker publiek weer genieten van de dames van Friso Sneek. Dat komt de ploeg van voormalige Friso Sneek trainer Jeffrey Scharbaai Eurosped op bezoek in de Sneker Sporthal.

Bron: VC Sneek