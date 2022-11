Vechtmachine Waterpoort Boys klopt koploper

Intens

​Dat gebeurde in een ontmoeting met veel strijd en weinig goed voetbal. Door de intensiteit verveelde de wedstrijd echter geen moment en in tegenstelling tot de laatste editie in “Bolsert" bleef nu alles binnen de door arbiter Boer zorgvuldig en uitstekend bewaakte grenzen. Die intensiteit ging in de eerste vijfentwintig minuten overigens niet of nauwelijks met mogelijkheden gepaard. Pas na een klein half uur viel de eerste kans te noteren, toen de bal bij een vrije trap vanaf de linkerkant door Kevin Kedde werd ingekopt en net voor de doellijn werd gekeerd.



Richting

Na die waarschuwing deed zich aan de andere kant ook een paar keer een dreigende situatie voor, maar bij een kopbal en bij een vrije trap stond het vizier niet goed afgesteld. Vervolgens maakte doelman Stefan Rijpkema een schot onschadelijk terwijl een volgende doelpoging van de bezoekers onder druk van Calvin Pasveer - man of the match bij Waterpoort Boys - geen voldragen kindje werd. Zo leek de eerste helft met een dubbelblanke stand te worden afgesloten, ook al omdat bij een kopkans voor en bij twee schoten van SC Bolsward de juiste richting ontbrak. Die was op slag van rust bij een inzet van Robert Minks ook niet optimaal, maar doordat zijn doelpoging van richting werd veranderd, verscheen in “the dying seconds” alsnog de 1-0 op het bord.



Kan niet goed blijven gaan

Na rust lukte het Waterpoort Boys niet meer om de tegenstander over het hele veld af te jagen en was het vooral eenrichtingsverkeer. Bij een aantal doelpogingen gaf de ploeg van trainer Dick Schuurman de bal echter niet de juiste koers mee, al had de thuisclub bij een van richting veranderde bal ook een keer nadrukkelijk het geluk aan zijn zijde. Hoewel Waterpoort Boys in de omschakeling via Brian Visser die bij de openingstreffer de assist verzorgde, nog wel een goede mogelijkheid kreeg, voelde alles en iedereen aan dat het niet goed kon blijven gaan. Dat deed het dan ook niet, want nadat een inzet vanuit de draai van Özgur Akkus nog geen schade aanrichtte, was het na een dik kwartier wel raak toen laatstgenoemde de bal na een voorzet vanaf rechts tegen de touwen kopte.



Buitencategorie

Vier minuten later was men echter weer terug bij af. Visser werd opnieuw in de diepte gelanceerd en deze keer schoof hij de bal wel beheerst binnen met als gevolg dat de Bolswarders opnieuw in de achtervolging moesten. Die achtervolging resulteerde na wat zielloze pogingen in een aantal kansen uit de buitencategorie. Bij de eerste mogelijkheid was een blok van Kedde afdoende, terwijl Rijpkema de bal bij de herkansing van Davey Lohman buiten de palen tikte. Vervolgens reikte de staander de thuisclub de helpende hand, waarna de trainer van de Sneker vechtmachine de wedstrijd middels een aantal wissels ontregelde. Een van die wissels was dus spits Dennis Niemarkt die men vandaag zoals hiervoor al werd vermeld, waarschijnlijk breed lachend op de Bargefenne kan tegenkomen.

Waterpoort Boys - SC Bolsward 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Robert Minks (44.), 1-1 Özgur Akkus (63.), 2-1 Brian Visser (67.)

Scheidsrechter: R.K. Boer

Gele kaart:

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Tim van der Werf (74. Marvin de Boer), Kevin Kedde, Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser (83. Dennis Niemarkt), Robert Minks en Lars van Dijk (83. Joey de Jong)

Bron: https://pengel.weebly.com/