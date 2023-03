Vechtmachine Friso Sneek lijdt kleine nederlaag in Theater van de Sport

ZWOLLE-Volleybal is net een roulette. Dat bleek maar weer eens in waarschijnlijk de mooiste volleybaltempel van Nederland waar VC Zwolle en de dames van Friso Sneek een aardig robbertje uitvochten die uiteindelijk door de thuisclub met 3-2 gewonnen werd waardoor het een mooie-aan-nek-race blijft in de kampioenspoule.

Toetje

Daarmee kwamen de Snekers het beste weg, want zij maakten in de vierde set een vette achterstand ongedaan om alsnog langszij te komen terwijl de Zwolse fans al in de kantine zaten. Maar die moesten het gerstenat laten staan, want er volgde nog een toetje in de vorm van een beslissende set die wel naar de Zwollenaren ging.

Bedrog

In de eerste set begon er al een meeslepend gevecht met continu een wisseling van stand. Een 18-21 voorsprong voor Friso Sneek leek een prettig einde voor de Friese formatie te zijn, maar gezien het spelbeeld was dat bedrog. De Zwollenaren die met name op positie 2 de rechtdoor goed benutten haalden toch de openingsset binnen. (26-24)

Frisomuur

Na zo’n slopende set is het zaak voor de gasten om de rug te rechten en voor de thuisploeg het niveau vast te houden. De roodhemden zetten meteen druk en liepen al snel uit naar 4-9. Met name op de rechtdoor zat het blok als een Frisomuur en was er voor de Zwolse aanval geen eer te behalen. Ook op de mid kwam aanvalster Rixt van der Wal snoeihard door. Zwolse produceerde fout op fout en de 12 -25 was een logisch gevolg. “Alles lukt nu ”, constateerde Harry van den Brink die niet lang van dit succes kon genieten.

Zwolse ketting

In de derde set een veel beter Zwolle nu dat met een 14-7 voorsprong de set gelijkmatig kon uitspelen. Van den Brink bracht nog Rosa Entius voor Anlène van der Meer en zag zijn ploeg aanvankelijk niet meer scoren. Ook Britt Schreurs lag in deze set aan de Zwolse ketting. Friso Sneek leek op een kansloze nederlaag af te steven maar halverwege diende zich herstel aan al bleek de achterstand te groot. (25-19)

Loterij

In een ongemeen spannende vierde set leek VC Zwolle op weg naar een 3-1 zege. Een veilige voorsprong van 20-16 zou genoeg moeten zijn zou je denken. Maar dit is damesvolleybal en soms een regelrechte loterij. Dat bleek ook maar weer want Friso Sneek knokte zich met een kill block terug tot 23-23 en had enkele setpoints nodig om de stand naar 2-2 te tillen.(26-28) Een staaltje vechtlust van de Waterpoortformatie die vanuit de kleine tenen kwam om de vierde set binnen te halen.

Rode kaart Zwolle

De kruitdampen waren nog niet opgetrokken in de vijfde set met op 5-5 nog een rode kaart aan Zwolle-kant. Dat werkte blijkbaar wel adrenaline verhogend want de ploeg van Erik Meijer trok de set met 15-11 over de streep. Twee punten voor de thuisploeg en een voor Friso Sneek dat zich geweldig in de match terug knokte en een 3-1 nederlaag voorkwam. Zaterdag krijgen de Friso Sneek dames VV Utrecht op bezoek in een ongetwijfeld volle Sneker Sporthal. Bij maximale winst ligt alles weer open en blijft deze competitie een hoge amusementswaarde houden.

Bron: VC Sneek