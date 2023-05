VC Sneek wil met succes het volleybal in de regio in de spotlight zetten

SNEEK - De volleybalvrouwen van VC Sneek 1 beleven een topseizoen. Ze staan er goed voor in de finale en kunnen morgen de landstitel pakken. Volgens voorzitter Han Mulder straalt dit succes door op de hele club. "Dit is voor de hele club een fantastische prestatie."

Na drie gespeelde wedstrijden is de stand momenteel 2-1 in het voordeel van de vrouwen van VC Sneek. De laatste keer dat de vrouwen van Sneek kampioen werden was in 2016. Dat is dus al even geleden, maar door dit succes hoopt de club weer definitief bij de top aan te haken.

Enorme boost voor de club

De club uit Sneek heeft het doel om volleybal meer onder de aandacht te brengen in Fryslân. Dat is ook de visie van de club, vertelt Mulder. "We willen meer voor de regio betekenen. Dat lukt op dit moment dan ook aardig door de dames."

Het succes van de vrouwen betekent dan ook veel als het gaat om het waarmaken van deze visie. "Dat helpt heel erg. Afgelopen zaterdag [29 april] hadden we de maximumcapaciteit bereikt van 1500 man dus het was volle bak. We moesten zelfs 50 man voor een dichte deur laten staan." Voorheen kwamen er gemiddeld 500 mensen op de wedstrijd af.

Mooie toekomst

Dit succes biedt dan ook veel perspectief voor de toekomst. Niet alleen voor het vrouwenvolleybal, maar voor de hele club. "We hebben nog nooit zo snel een hele goede trainer kunnen contracteren en de selectie rond kunnen hebben zo ver voor het nieuwe seizoen. Eind april hadden we het al rond, terwijl we vorig jaar nog in augustus daarmee liepen te stoeien," zegt Mulder.

Niet alleen de selectie van de vrouwen is al vroeg rond, ook zorgt deze aandacht ervoor dat er meer jongeren willen volleyballen. "De talententeams hebben we al goed op orde. Verder gaan we met regioclubs veel intensiever samenwerken om het volleybal meer aandacht te geven en weer meer op de kaart te zetten," zegt de voorzitter.

Mulder hoopt dat dat door dit succes veel vrouwen geïnspireerd raken om ook te gaan volleyballen. "We hopen dat de jeugd meer gaat sporten en als ze dan toch sporten, het liefst volleybal."

Europees volleybal nog niet zeker als ze kampioen worden

Bij een eventueel kampioenschap kan VC Sneek Europa in, maar of dit ook gaat gebeuren is nog geen uitgemaakte zaak. "Er is een mogelijkheid dat we volgend seizoen ook internationale wedstrijden gaan spelen. Die lijnen hebben we uitgezet, maar dat ga ik pas goed bekijken als we echt landskampioen zijn," zegt de voorzitter.

Voor de vrouwen is Europees spelen een geweldige ervaring. Dat wil de club dan ook graag realiseren, maar dan moet het financiële plaatje wel kloppen, zegt Mulder. "We proberen zo hoog mogelijk volleybal te spelen, als het financieel haalbaar is. Op dit moment zijn we een van de gezondste clubs in de Eredivisie, maar dat willen we graag zo houden."

Als het dus te veel geld gaat kosten, dan zal het Europese sprookje niet doorgaan. "Ik vind de sport in de regio belangrijker dan een wedstrijd ergens in Europa. De nieuwe trainer en de speelsters begrijpen ook dat de rest van de club ook mee moet groeien voordat dit mogelijk gaat worden," zegt Mulder.

Speelsters willen naar VC Sneek

Als je succes beleefd, sta je volop in de aandacht. Zo willen er steeds meer mensen bij VC Sneek volleyballen. Dat is volgens Mulder een hele mooie ontwikkeling. "Andere eredivisieteams zien dat Sneek het goed doet. We hebben nog nooit zo'n ruime selectie gehad en er melden zich continu mensen bij ons aan. Want als je op hoog niveau wil volleyballen, moet je gewoon in Sneek zijn."

