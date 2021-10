VC Sneek verrassend onderuit tegen promovendus VV Utrecht: 0-3

Sneek. Een ogenschijnlijk moeilijk dilemma zondag om deze vrolijk door te komen. Gaan we genieten van de zomerse waarden of laten we ons verwennen door een heerlijk middagje VC Sneek? De zonaanbidders hadden het gelijk aan hun zijde, want in de Sneker sporthal stonden de gezichten van VC Sneek op onweer. De Snekers leden een kansloze en zeer verrassende nederlaag tegen promovendus VV Utrecht dat met overmacht de triomf naar zich toe trok. Anlène van der Meer, toekijkend met een enkelblessure vatte het geheel kort en bondig samen: “Alle credits voor VV Utrecht, maar wij hebben ver beneden ons niveau gespeeld”, aldus de linkshandige aanvalster die met haar krukken stond te popelen om mee te kunnen doen.

Sleeptouw

Trainer/coach Jeffrey Scharbaai startte met Danique Aardema, Sietske Osinga, Rixt van der Wal, Roos van Wijnen, Britt Schreurs en Sanne de Ruiter in de basis en libero Geldou de Boer. De thuisploeg stond in een mum van tijd dik achter. ‘Geldou stond goed te passen, maar we kwamen er aanvallend niet doorheen”, analyseerde Anlène van der Meer. “Zij blokkeerden sterk en we konden het gewoon niet afmaken”. VV Utrecht, op sleeptouw genomen door routinier Anna Rekar, maakte de bomvolle Sneker Sporthal muisstil. Scharbaai probeerde nog een aantal wissels uit te voeren, maar dat had niet het beoogde effect. (18-25)

Ook in de tweede set liep VC Sneek voor grotendeels achter de feiten aan. De thuisploeg stond steeds op een achterstand. Passfouten, serverend te weinig en daarbij een opponent die op een roze wolk leefde. De gasten onder leiding van Ali Moghaddasian pakten ook de tweede set en hadden zodoende het eerste punt in hun debuutjaar uitwaarts in de tas.

Etaleren

In de derde set wisselde Scharbaai veel om het tij te kunnen keren. De bezoekers echter bleven onverminderd hun goede spel etaleren en konden genieten van grote voorsprongen: 3-12, 4-13, 5,- 17 en 7-20. Geen vuiltje aan de lucht dus voor de debutant die alleszins van plan is om in het rechter rijtje te eindigen. VC Sneek deelde nog het en der een speldenprik uit, maar ook de slotset ging extreem ruim naar VV Utrecht. (13-25) Daarmee won men voor de tweede keer achter elkaar en leed VC Sneek de eerste thuisnederlaag.

Een verlies dat niet echt voorzien was. Oorzaak een beetje onderschatting wellicht? “Misschien”, kaatste Anlène van der Meer. “We konden onze mid niet vrij spelen, zij hadden twee uitstekende blokkeerders daar staan en bij hen lukte alles. Dan is het verhaal snel verteld”, had ze gezien. “We hebben hopelijk de minste partij vandaag gespeeld van het seizoen. Zaterdag Zwolle uit en daarna Peelpush thuis. Hopelijk kunnen we dan het in grote getale opgekomen publiek dan wel veel plezier bieden”. Feit is wel dat de competitie niet direct een gelopen koers wie in het linker of rechter rijtje gaat eindigen. De beide promovendi Voltena en VV Utrecht bewijzen beide aanwinsten te zijn voor de eredivisie.