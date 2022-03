VC Sneek verliest in spektakelstuk van Sliedrecht Sport: 2-3

Sneek-In een klapper van de bovenste plank hebben de dames van VC Sneek aan ware klantenbinding gedaan. In een uitstekend bezette en sfeervolle Sneker Sporthal ging de ploeg van Henriëtte ter Steege tot het uiterste om de gasten uit Sliedrecht op de knieën te krijgen Dat lukte ternauwernood niet, want na vijf sets prijkte er een benauwde en zwaarbevochten triomf voor Sliedrecht Sport op de borden.

Geelrode kaart

Na afloop was er genoeg stof tot napraten alleen al om de geelrode kaart voor Carlijn Ghijssen-Jans in de vierde set. Opmerkelijk, omdat dergelijke kaarten eerder uitzondering dan regel zijn. Het wegsturen van de aanvoerster was olie op het vuur van VC Sneek dat toen een ware boost kreeg en de vierde set meedogenloos binnenhaalde.( 25-12)

Sneek en omstreken had het affiche van deze wedstrijd blijkbaar goed gelezen, want de hal zat weer ouderwets vol. Dat inspireerde VC Sneek om alles in het werk te stellen om Sliedrecht Sport een nederlaag te bezorgen. Saillant natuurlijk ook omdat trainer/coach Vera Koenen aan Sliedrechtzijde volgend seizoen de nieuwe roerganger bij de Friezinnen wordt. Echter, zij moest verstek laten gaan want Koenen zat ziek thuis waardoor Mark Roper alvast kon wennen aan de eerste stoel bij de spelersbank.

Big points

Het verschil tussen de nummer vier van Nederland en de bezoekers was maar klein. Sneek scoorde passend een hele dikke voldoende, maar liet na in aanvallend opzicht bij de big points in set twee de genadeklap uit te delen. Na de eerste setwinst liepen de Snekers in het vervolgstuk uit naar 23-19 maar zoals vaker dit seizoen liep het verkeerd af.

Met name Jolijn de Haan bleek over veel munitie te beschikken en aan de thuisclubzijde was Britt Schreurs haar evenknie. De passer/loper was aanvallend een ware kwelgeest voor de landskampioen, die ook de nodige moeite had met de geplaatste ballen van captain Roos van Wijnen en de harde midaanvallen van met name Rixt van der Wal. Het jeugdige talent begon op de bank vanwege de naweeën van corona maar eenmaal in het veld spatte de wilskracht en het enthousiasme ervan af.

IJzersterk

Henriëtte ter Steege begon met haar basis Nynke Oud, Britt Schreurs, Anlène van der Meer, Anniek Siebring. Lieze Braaksma, Sietske Osinga en libero Geldou de Boer en wisselde gedurende de wedstrijd Sanne de Ruiter en Danique Aardema in, terwijl Roos van Wijnen zich snel aandiende als een echte routinier en aanvallend sterk speelde. In de eerste set begon Sneek aarzelend (1-7) maar op 14-14 stond het weer gelijk. Serves van Nynke Oud en daarna aanvallende acties van Roos van Wijnen en Britt Schreurs hielden VC Sneek aan de goede kant van de score. (25-20)

In de tweede set had Sliedrecht aanvankelijk het beste van het spel al kwam de thuisclub ijzersterk terug. Aanvallend was elk schot een eendvogel en op 23-19 was het wachten op de beslissende klap. Die kwam wel maar aan de verkeerde kant. Jolijn de Haan wierp zich op al de leider en sleepte haar ploeg door deze fase heen. Met een netfout en een aanvallende fout bij VC Sneek was het weer gelijk in sets.

Duimbreed

In de derde set was het weer buitengewoon spannend. Teams die elkaar geen duimbreed toegaven. Op 22-22 slechtte Sliedrecht de Sneker muur en via 23-25 namen de gasten the lead.

In de vierde set ontving Carlijn Ghijsssen-Jans haar tweede kaart. Nadat de aanvoerster iets te fel protesteerde in de ogen van arbiter Gerard Broekema kon ze inrukken want de voormalig speelster van VC Sneek had in een eerder stadium de rode prent gepresenteerd gekregen. Sliedrecht was van slag en VC Sneek speelde haar beste volleybal.(25-12)

Spektakelstuk

In de slotset Carlijn Ghijssen-Jans weer in de basis en na 3-3 maakten de Zuid Hollanders het verschil. Het adrenalinegehalte bij hen was groot en teveel voor VC Sneek dat tot het einde bleef vechten. (9-11) Dichter dan 11-12 kwam de brigade van Ter Steege niet en met een aanvallende fout en een blok op Britt Schreurs hield VC Sneek een punt over aan dit spektakelstuk.

Er rest nog een uitwedstrijd tegen VV Utrecht en dan starten de play-offs. VC Sneek vertoont een opgaande lijn en het zou best eens kunnen dat de Waterpoortstadbewoners wel eens tot verrassende daden kunnen komen.

Bron:VC Sneek