VC Sneek vergeet zichzelf te belonen tegen Team 22 (2-3)

Ede- De spelersbus stond al met ronkende motor voor, de slingers waren alvast stiekem opgehangen, maar de chauffeur moest alsnog een uur extra wachten. VC Sneek vergat zichzelf namelijk na drie matchpoints in set drie te belonen. De gasten stonden in het hol van de leeuw met 2-0 in sets voor tegen Team 22 en hadden op 24-21 de partij in de pocket. Toch sta je na bijna twee uur spelen niet met de verdiende drie punten maar met één schamel wedstrijdpunt. Rara, wat ging hier alsnog mis?

Vol ongeloof

De insiders waren het met elkaar eens: VC Sneek had Team 22 bij de keel en verzuimde de buitengewoon drie goede sets in winst om te zetten in een verrassende en verdiende 3-0 zege. Assistent trainer/coach Henriëtte ter Steege: ”Dit is het spel en dat kan soms hard zijn. Een bal maakt het verschil en we zijn nog niet stabiel genoeg gebleken vandaag. We hadden gewoon de punten mee naar huis moeten nemen”.

VC Sneek verzuimde andermaal een gedoodverfd topteam de genadeklap toe te dienen. In de eerste competitiewedstrijd speelde VC Sneek ook al een uitstekende partij in Sliedrecht waar de ploeg van Vera Koenen uiteindelijk de handen stijf dicht mocht knijpen met een 3-1 triomf. Vandaag speelden de bezoekers met name de eerste twee sets een prima wedstrijd en beloonden zichzelf te karig. “Serverend, blokkerend en verdedigend speelden we sterk toen”, merkte Ter Steege op.

Inspirerend

De terugkeer van Anlène van der Meer werkte kennelijk inspirerend, want de linkshandige aanvalster werd meteen topscoorder. Van der Meer noteerde 16 succesvolle directe punten voor haar team dat vanaf de eerste set startte met Nienke Oud, Britt Schreurs, Anniek Siebring, Rixt van der Wal, Lieze Braaksma, Anlène van der Meer en libero Geldou de Boer. Later kwamen Sanne de Ruiter en Roos van Wijnen o.a. ook in het strijdperk. Trainer/coach Jeffrey Scharbaai stond na een korte quarantaineperiode weer langs de lijn.

In de eerste set zette VC Sneek een uitstekende ouverture neer. De ploeg van Jeffrey Scharbaai zette de thuisploeg dat zonder de geblesseerde Elles Dambrink speelde, meteen op forse achterstand. Via -9-19 en 11-22 denderde de Sneker sneltrein door naar 12-25 waarbij Britt Schreurs aanvallend het beslissende punt binnensloeg.

Gele prent

In het vervolgstuk zette VC Sneek meteen de toon met een 3-6 voorsprong al klampte Team 22 weer snel aan. De Snekers sloegen een gaatje op 17-21 en met name door punten van Britt Schreurs en Lieze Braaksma stond een verrassende 0-2 voorsprong in sets op het scorebord. Menig laatkomer zal zijn ogen even hebben uitgewreven, maar de score was in verhouding met het vertoonde spelbeeld. Na een 14-10 achterstand in de derde set kwam VC Sneek op 21-21 weer bij en zorgde Lieze Braaksma voor de punten. Coach Erik Reitsma appelleerde iets teveel op een arbitrale beslissing en kreeg van arbiter Hélène Geldof nog de gele prent voorgetoverd en wellicht maakte dat wat los bij zijn team dat alle matchpoints ongedaan maakte en zich in de partij terugvocht. (26-24) In set vier een veel beter Team 22 dat VC Sneek de duimschroeven aandraaide en via 25- naar een ruime setszege schoot.

Scenario

In de beslissende vijfde set stonden de Waterpoortbewoners met 10-7 en 12-8 achter en konden niet meer bijkomen. Met een netserve aan Sneker zijde op 14-10 beleefde Team 22 een scenario dat men na het eind van de derde set niet meer gedacht had. Met een 3-2 zege heeft dit talentvolle team nog maar twee verliespunten. VC Sneek staat nog mooi in het linker rijtje waar het gat tussen de nummers 1 t/m 7 en 8 t/m 13 al reliëf vertoont.

Komend weekend staat het bekerprogramma voor de deur. VC Sneek reist af naar Meijel waar tegen Peelpush en topdivisionist Sliedrecht 2 gespeeld gaat worden. Of deze confrontaties definitief doorgaan en in welke vorm is nog niet honderd procent zeker. Deze week beslist de Nevobo hoe de voortgang zal zijn.“ Laten we hopen op een goede afloop”, aldus Henriëtte ter Steege

Bron: Persbericht VC Sneek