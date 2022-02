VC Sneek vergeet Team 22 pijn te doen (1-3)

SNEEK - Zo dichtbij en toch net niet. Het gonsde nog lang na in de nagenoeg volle Sneker Sporthal bij het onfortuinlijke 1-3 verlies van VC Sneek tegen Team 22 dat dankbaar het presentje in ontvangst nam. Dankbaar omdat VC Sneek na een fabuleuze eerste set in het vervolgstuk een voorsprong van 23-21 niet wist te verzilveren waardoor een verdiende 2-0 tussenstand niet op de borden verscheen maar er ineens weer sprake was van een gelijke strijd. De daarop volgende sets maakte Team 22 minder fouten en ontsprong uiteindelijk met een uiterste krachtsinspanning de Sneker volleybaldans.

Genadeklap

Ontgoocheling na afloop. Zo close en toch slechts de beloning in de vorm van een schamele set. Weer strandde VC Sneek in het zicht van de haven en dat was niet de eerste keer. Ook in de wedstrijd in Ede destijds verzuimden de Friezinnen Team 22 de genadeklap toe te dienen en verloor men met 3-1. Van trainer/coach Henriëtte ter Steege spatte de betrokkenheid en bezieling af om haar team over de streep te trekken daarbij ook niet geholpen door diverse arbitrale beslissingen die op zijn zachtst gezegd discutabel waren. Opvallend daarbij dat ook Team 22 verscheidene malen de wenkbrauwen fronste bij weer een vreemde call hetgeen uiteindelijk niet beslissend was voor het wedstrijdverloop, maar wel zorgde voor onbegrip in beide kampen.

Sneek leek massaal uitgelopen te zijn voor het affiche met twee topteams in het strijdperk. De gasten getraind en gecoacht door Erik Reitsma en bondscoach Avital Selinger moeten in de eerste set gedacht hebben dat ze aan de verkeerde kant zaten. De thuisploeg bereikte een zeer hoog niveau en liet de internationals en neo-internationals alle hoeken van het veld zien. Blokkerend zat het potdicht bij de Snekers terwijl Team 22 grossierde in passfouten en aanvallend geklungel. Rixt van der Wal, Lieze Braaksma, Roos van Wijnen, Anlène van der Meer, Britt Schreurs, Nynke Oud en libero Geldou de Boer pakten via 9-6, 12-7, 19-15, 21-16 en 25-18 het openingsstuk waarbij Lieze Braaksma het 25-ste punt binnensloeg.

Aanvalsmachine

Het publiek ging er eens voor zitten. Was dit ons VC Sneek dat vandaag Team 22 naar een nederlaag ging spelen? Daar had het lange tijd alle schijn van, want ook in de tweede set leek de thuisploeg een gaatje te slaan via 17-13 en 21-18.

Maar in volleybal gaat het om de big points om die over de finish te trekken. In die fase haperde de Sneker aanvalsmachine. Team 22 maakte weinig fouten meer en sleepte de set binnen. Daar deelden de gasten toch een mentale tik uit want VS Sneek moest zich aanvankelijk in de derde set resetten. (23-25)

Dat duurde echter niet lang getuige de 9-9 tussenstand waarbij beide teams tot 18-18 elkaar niets toegaven. Henriëtte ter Steege bracht o.a. Sanne de Ruiter om de ploeg meer power te geven maar de jeugdige aanvalster vond drie keer een torenhoog blok tegenover zich en tezamen met een technische fout van spelverdeelster Nynke Oud waren de rollen ineens omgekeerd. (20-25)

Spirit

In de vierde set leek de spirit wat uit de thuisformatie. Men kon het steeds minder fouten makende Team 22 niet meer haar wil opleggen. De nieuwe koploper had iedere keer een voorsprong van enkele punten en bouwde die professioneel uit in een 17-25 setzege.

Een zure afloop voor de Snekers die lange tijd evenwaardig waren en zelf verzuimden de mokerslag uit te delen in set twee. Positief is andermaal dat de Waterpoortbewoners progressie tonen en dat een zege op een topploeg een geringe kwestie van tijd is. Die tijd moet dan in de mogelijke play-offs gaan komen waarin de brigade van Ter Steege de big points hopelijk wel naar zich toetrekt.

Bron: Persbericht VC Sneek