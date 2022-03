VC Sneek vergeet big points te verzilveren in Borne

Borne- VC Sneek liet in het zicht van de haven opponent Apollo 8 ontsnappen. Ondanks twee setpoints in de tweede set en een ruime voorsprong in de derde set viel het kwartje de verkeerde kant op waardoor de Friezinnen uiteindelijk met een 3-0 nederlaag de Overijsselse thuishaven verlieten. Desondanks zag trainer/coach Henriëtte ter Steege lichtpunten. “We zijn blijven vechten met zijn allen en dat stemt me vrolijk”, zei ze na afloop. Door het verlies zakt VC Sneek een plaatsje op de ranglijst en zag het winnende Apollo naar de derde plek stijgen.

Thuishonk

De gasten misten Rixt van der Wal die nu met coronaperikelen het thuishonk niet mocht verlaten. Het begin van de eerste set was bepaald niet wervelend want VC Sneek kwam via 7-2 met 18-10 achter. Met Sanne de Ruiter en Danique Aardema voor Anlène van der Meer en Nynke Oud probeerde Henriëtte ter Steege de bakens te verzetten, maar ook de impulsen van de wissels wierpen hun vruchten niet af. “We speelden met te weinig servedruk en begonnen wat mat. Zodoende gingen we er toch hard af in deze set”.(25-14)

In de tweede set ging het beter met de Waterpoortstadbewoners die met 17-11 achter kwamen maar aanzetten voor een flinke inhaalrace in. Met name de serves van Lieze Braaksma zorgden voor de nodige punten. Ook Sanne de Ruiter droeg bij tot een acceptabel puntenaantal. Twee setpoints waren niet aan de formatie van Henriëtte ter Steege besteed en ging de thuisploeg alsnog met de overwinning aan de haal.

Midaanval

In de derde set startten de Snekers prima en hadden een ruime voorsprong van zes punten mede door goede services van setter Danique Aardema. Op 9-15 schakelde Apollo een versnelling hoger en ontwikkelde zich een gelijkwaardige strijd die uiteindelijk toch in het voordeel van de thuisploeg uitviel. (26-24) “Tja, je verliest met 3-0 maar ik zie goede dingen vandaag. Onze midaanval liep prima bijvoorbeeld. Jammer dat we de big points niet verzilverden, “aldus Ter Steege.

Zondagmiddag om 16.00 uur speelt VC Sneek de laatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie tegen landskampioen Sliedrecht. Een pikant duel want de gasten worden getraind en gecoacht door Vera Koenen die met ingang van het nieuwe seizoen VC Sneek gaat trainen.

