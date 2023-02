VC Sneek vaardigt drie jeugdteams af naar finales NJOK

SNEEK - Afgelopen zaterdag kwamen in den lande 250 jeugdteams in actie om zich te kwalificeren voor de finales van het NJOK waaronder vier teams van VC Sneek. De Sneker club boekte een uitstekend resultaat want meisjes A, meisjes B en meisjes D mogen nu op 8 april aantreden in het zuiden des lands om samen in twee poules van vier uit te maken wie er Nederlands kampioen gaat worden.

Meisjes C struikelde in de kruisfinale tegen een heel sterk Dynamo dat o.a. drie eredivisiespeelsters in de gelederen had. “Geen schande. Zij waren veel te sterk”, aldus coach Liset Dikkerboom realistisch.

Vroeg uit de veren

De Sneker volleybalmeiden moesten allemaal behoorlijk vroeg uit veren. Meisjes A moest in Hardenberg aantreden, meisjes C mocht naar Wijk bij Duurstede en meisjes D reisde af naar Houten. Meisjes B mocht uitslapen, want zij konden in de eigen Sneker volleybalarena terecht.

Meisjes A door!

Meisjes A met Rixt Posthuma, Anna de Graaf, Sophie Oldenburger, Albertine van der Goot, Femke Alberda, Ilse Baanstra, Jetske de Boer, Pien Zijlstra, Maureen Westerhof, Julia van der Glas en Silke Zeinstra bezorgden de trainers/coaches Antsje Cnossen en Bryan de Haas een vreugdevolle dag. VV Utrecht kreeg als eerste klop via 25-8 en 25-14, Impala was de spreekwoordelijke walk over met 25-7 en 25-0 (!) en tegen Emmen moesten de meiden serieus aan de bak. De 25-14 en 25-18 lieten echter niets aan duidelijkheid over. Door in de finaleronde van VC Bolsward te winnen met 25-17 en 25-23 plaatsten de meiden zich voor de finale in Zuid Nederland!

Ook meisjes B geplaatst!

Wat meisjes A kan, moet ons ook lukken dacht meisjes B en ook zij mogen in de bus stappen richting het Brabantse en Limburgse land. Daarbij had het team van Simone Siemonsa en Caroline Yntema de steun van het eigen thuispubliek en dat is altijd een mooie ruggensteun natuurlijk. Door in de poule van 5 alle vier wedstrijden tegen Impala, Sudosa, VC Zwolle en Lycurgus met overmacht te winnen plaatste het Sneker team zich direct voor de kruisfinales waarbij VC Sneek zich met 25-13 en 25-21 tegen Olhaco superieur toonde. Een mooi optreden dus van Lisa Raymann, Gerda Sybrandy, Pleun Strikwerda, Zoe van der Kooy, Marrit Bergstra, Tamar Zijlstra, Jada Bil, Sigrid Blom, Marilyn Mulder, Danique Boers, Jinte Hendrikse en Suze Zijlstra met naast de genoemde trainers/coaches nog verzorgster Sterre Brouwer langs de kant met de inwendige verzorging.

Meisjes C in kruisfinale gestrand

Meisjes C trof het niet. In de categorie 'dikke pech na poulewinst' strandden de jeugdige Snekers in Wijk bij Duurstede in de kruisfinale tegen Dynamo Apeldoorn dat met kop en schouders boven de andere teams uitstak. In de poule werden Saturnus met 25-17 en 25-19, Leython DC met 25-16 en 25-23 en Alterno met 25-15 en 25-15 naar huis gestuurd, maar het Apeldoornse Dynamo was een fikse maat te groot voor Kim van der Graaf, Filijn Bil, Tess Land, Sophie van de Berg, Rose van Amersfoort, Lise Bergstra., Nova Cruys, Felien Boorsma en Janna Kloek. “Pech met zo’n sterke tegenstander", aldus Liset Dikkerboom

En meisjes D eveneens naar finale!

Meisjes D presteerde uitstekend door zich ook voor de finales te plaatsen. De ploeg van trainer/coach Janice Johnson won in de Kruisboog in Houten de sessies in de poule tegen Woerden en Habithuis en speelde gelijk tegen Dynamo Apeldoorn via 25-18 en 25-19 maar dat was genoeg om zich te plaatsen voor de kruisfinale met uiteindelijk winst tegen Dinto uit Warmenhuizen. Ook dus een zuidelijke trip voor Sanne van Wieren, Emma van Amersfoort, Evie Zijlstra, Suze Feenstra, Noor van der Wal, Nikkie Meijs, Merle Haak, Steffi Raymann en Ilse Tjepkema waardoor het aantal Sneker teams op drie komt!

Op 8 april worden de finales op een nader te bepalen locatie gespeeld. Organisator is andermaal Regio Zuid dat evenals vorig jaar de zaken in goede banen mag leiden.

Bron: VC Sneek