VC Sneek treft VV Utrecht in play-offs

Sneek- De dames van VC Sneek spelen in de play-offs tegen VV Utrecht. Dat werd duidelijk na de woensdag gespeelde wedstrijd tussen VCN en Apollo 8 waarbij de bezoekers met 0-3 zegevierden. Door dat resultaat eindigde VV Utrecht als vijfde en VCN als zesde. VC Sneek finishte als vierde in de eindklassering waarin Team 22 als ranglijstaanvoerder de competitie afsloot. De opleidingsploeg van bondscoach Avital Selinger speelt echter niet mee in de strijd om het landskampioenschap waardoor alles een plaatsje opschoof.

De dames van aanvoerster Roos van Wijnen treffen komende zondag in de Domstad VV Utrecht, de ploeg waar afgelopen weekend nog overtuigend van gewonnen werd. Op zaterdag 16 april om 20.30 uur is de return in de vertrouwde Sneker Sporthal. Bij een gelijke stand in wedstrijden wordt in Sneek een golden set gespeeld. De winnaar komt dan uit tegen Sliedrecht Sport of Dynamo Apeldoorn.