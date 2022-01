VC Sneek stuit in kwartfinale beker op landskampioen Sliedrecht Sport

Sneek- VC Sneek treft in de kwartfinale van de nationale beker landskampioen Sliedrecht Sport. De ploeg uit Zuid-Holland won donderdagavond in De Struikhal in Groningen met speels gemak van topdivisionist Donitas dat in de tweede set even tegensputterde, maar in zijn totaliteit niet veel had in te brengen tegen de formatie van Vera Koenen.