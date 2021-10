VC Sneek stelt op tijd orde op zaken tegen Voltena: 3-1

SNEEK- Onder de noemer “meer spannend dan fraai” hebben de volleybalsters van VC Sneek ook hun tweede thuisduel in winst kunnen omzetten. Debutant Voltena werd in de wederom zeer goed bezette Sneker Sporthal met een 3-1 nederlaag naar Werkendam gestuurd. Zonder slag of stoot ging het niet bij de Snekers, die de openingsset aan de gasten moesten laten, maar vervolgens de regie overduidelijk in handen hadden en uiteindelijk met een 3-1 zege zich tevreden richting warme douche konden begeven. “Je speelt mee om de bovenste plaatsen door met name van ook “de kleintjes” te winnen, ”aldus Jeffrey Scharbaai na afloop en tegen deze logica zou zelfs Johan Cruijff geen passend weerwoord hebben. De bovenste vier clubs kunnen zich na achttien competitiewedstrijden plaatsen voor de kampioenspoule.

Voor wie op een makkelijke en snelle Avondje VC Sneek had gerekend, kwam enigszins bedrogen uit. Vorige week kegelden de roodhemden nog FAST uit Gennep van het blauwe volleytapijt die in hun eerste wedstrijd moeizaam van datzelfde Voltena hadden gewonnen. Logischerwijze zou de partij in drie sets beslist moeten zijn en zou de oppas bij velen qua uren geen grootverdiener zijn geworden. Dat pakte toch wel anders uit, want de debutant wenste zich alleszins neer te leggen bij een quick move van de ploeg van trainer/coach Jeffrey Scharbaai. De gasten met een hoog beachgehalte aan speelsters – met name Olympische Spelenganger Raisa Schoon solliciteerde met haar set ups naar de titel tita-tovenaar- maakten het VC Sneek vooral in het eerste bedrijf knap moeilijk. VC Sneek had het in de eerste set steeds lastig tegen een opponent die niet naar Sneek was gekomen om als kanonnenvoer te dienen. De gasten hadden steeds een kleine voorsprong en gaven die ook niet uit handen via 16-19, 20-22 en wonnen de eerste set nipt met 23-25.

Het publiek ging er eens recht voorzitten. Zou deze Brabantse ploeg in staat zijn om de Snekers in eigen hal de een pootje te lichten? Het antwoord was al snel “nee”, want in de tweede set liet VC Sneek zien waarom men over meer kwaliteit beschikt dan Voltena. Met name aanvallend ging het als de bekende brandweer lopen met daarbij Britt Schreurs en Roos van Wijnen voorop. De 25-14 zege liet niets over aan de krachtverhoudingen.

In de derde set een licht egalere partij. Sneek had wel steeds een kleine voorsprong van drie punten getuige 10-7, 15-12, 20-17 en 24-21 met daarbij Voltena in de achtervolging. Het bleef bij de bekende inhaalrace van Voltena die met 25-21 de set moesten inleveren bij het zevental van VC Sneek.

In de vierde set bleven Voltena in het spoor van VC Sneek “We maakten wat kleine foutjes en konden geen afstand nemen”, aldus Schaarbaai. De Snekers kwamen met 22-20 in het zicht van de haven en gaven de voorsprong ook niet meer weg. Met 25-22 kon er gehost worden aan de thuisclubzijde. “We moesten er wel voor knokken vandaag. Het was niet altijd oogstrelend maar de punten zitten in mijn tas”, analyseerde Jeffrey Scharbaai naderhand.

Een verwachte triomf voor VC Sneek met een klein beetje zand in de motor in de eerste set. Woensdag gaat men op bezoek bij Eurosped in Vroomshoop dat bouwt aan een nieuw team. Met een surplus aan ervaring mogen de Snekers daar geen punten morsen. Toch oppassen geblazen voor de Scharbaai-girls, want de daar werkende ex VC -Sneek trainer/coach Petra Groenland zal gebrand zijn op een goed resultaat van haar ploeg.

Verslag Koos Nederhoed