VC Sneek spint wol bij besluit Nevobo nieuwe PD-regeling

Sneek-De Nederlandse Volleybalbond heeft deze week besloten dat er geen PD-wedstrijden worden gespeeld om zo ruimte te maken voor het uitspelen van de competitie. De nieuwe bepalingen zijn bepaald niet ongunstig voor enkele divisieteams van VC Sneek: dames 2 kan daardoor in de Topdivisie blijven acteren en dames 3 en 4 kunnen hun plekje in de derde divisie behouden.

Potentie

De bovenstaande ontwikkelingen zijn gunstig voor de Sneker volleybalclub. Dames 2 dat uitkomt in de Topdivisie en daar de laatste plaats inneemt kan zo verder bouwen. Trainer/coach Jurjen de Jong ziet veel potentie in zijn jonge ploeg al was de stap van de landelijke divisie naar het ene hoogste niveau wel groot. De Sneker verliezen veel wedstrijden op het nippertje en komen daardoor steeds net iets te kort. Door de nieuwe regelingen krijgen de Snekers een kans op hetzelfde niveau te blijven.

Dames 2 van VC Sneek doet het prima in de derde divisie en staat op een mooie vijfde plaats in de derde divisie A. In de derde divisie B neemt VC Sneek 4 een elfde klassering in en staat in de gevarenzone. Doordat de bond de PD-regeling heeft afgeschaft en er geen kampioenen bepaald worden wordt de doorgaande lijn bij VC Sneek gewaarborgd.

Bron:VC Sneek