VC Sneek snakt naar korte adempauze na verlies tegen Apollo 08: 0-3

Sneek- Apollo 08 toonde in de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft weinig medelijden met de thans wat kwakkelende ploeg van VC Sneek. De ploeg uit Borne moest alleen in de tweede set alle zeilen bijzetten om de op dat moment prima spelende Snekers van het lijf te houden. In de openingsset en in de derde set stelden de gasten vrij snel orde op zaken en kunnen met een gerust hart de Kerstdagen in. Ook voor VC Sneek komt een korte adempauze goed uit: de speelsters kunnen de batterij opladen voor het vervolg en Jeffrey Scharbaai kan gaan uitvogelen hoe de dames zich kunnen kwalificeren voor de play-offs.

Teamprestatie

Natuurlijk werd er na de zeperd in Capelle met elkaar gesproken over de geleverde teamprestatie en dat resulteerde erin dat VC Sneek beter speelde dan teen VCN, maar om tegen de revelatie van vorig jaar Apollo 08 meteen te vlammen was wat teveel gevraagd al was de tweede set van uitmuntend niveau.

Geen schokkende mutaties bij het begin van de eerste set: Sietske Osinga, Rixt van der Wal. Nienke Oud, Anlène van der Meer, Roos van Wijnen, Aniek Siebring en libero Geldou de Boer moesten het van aanvang aan om het Apollo 08 moeilijk te maken. Dat pakte in het begin verkeerd uit, want Jeffrey Scharbaai moest op 0-7 in een time-out vluchten. De Sneker thuisploeg kreeg de opponent tot 9-13 in het vizier maar Apollo 8 toonde aan waarom men een aantal plaatsen hoger staat. Via 16-22 werd de set professioneel uitgespeeld. (17-25)

Impulsen

Met Lieze Braaksma op de plaats van Rixt van der Wal probeerde Schaarbaai de ploeg extra impulsen te geven. Dat lukte uitstekend. VC Sneek was minimaal gelijkwaardig en speelde een uitstekende set. De beloning waar zo vurig op gehoopt werd en het zelfvertrouwen kon verhogen bleef echter uit. De Bornse formatie zette met 24-26 de uiteindelijke toon na een hevige strijd.

In de derde set had Apollo 08 steeds een paar punten voorsprong. Dan is het lekker volleyballen natuurlijk voor een ploeg die in Europees verband de eerste ronde niet overleefde, maar wel op nationaal niveau mee doet om de prijzen. De bezoekers triomfeerden met 17-25 en behaalden zodoende een volle driepunter uit de lege Sneker Sporthal.

Puzzelstukjes

VC Sneek sluit de eerste competitiehelft af met mogelijk een zesde plaats. Daar kan nog verandering inkomen als VV Utrecht wint van Set Up 65. Er is geen man over boord om enkele plaatsen te stijgen al zal iedereen zich een andere klassering hebben voorgesteld. De selectie herbergt meer dan voldoende kwaliteit en is talentvol genoeg om dat te bereiken. In de tweede helft zal moeten blijken of de puzzelstukjes samenvallen. Vrouwenvolleybal is soms onberekenbaar, want koploper Sliedrecht vond verrassend in deze ronde haar Waterloo in Gennep. Met dergelijke surprises in het achterhoofd ligt alles nog open. Dat geldt ook voor de ploeg uit de Waterpoortstad.

Bron:VC Sneek