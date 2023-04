VC Sneek sluit competitie in stijl af tegen VVH 1-3

HARDERWIJK-De heren van VC Sneek hebben de competitie zoals de waardig kampioen betaamt in stijl afgesloten. In Harderwijk werd van Athena VVH in vier sets gewonnen waardoor de Snekers met een overwinning hun optreden in de eerste divisie afsluiten. Met 23-25, 18-25, 20-25 en 25-22 triomfeerden de gasten in de Dolfinariumarena.

Talentvolle selectie

Een memorabel seizoen voor de Snekers die met ambitie de competitie ingingen. Strijden om de bovenste plaatsen met mogelijk een kampioenschap. Een talentvolle selectie met jonge honden en geroutineerde volleyballers met twee gelouterde trainers in de personen van Edward Kamphuis en Patrick Koelemij bond de strijd aan met 10 andere teams en dat resulteerde dat uiteindelijk in de felbegeerde titel en promotie naar de topdivisie.

Favorietenrol

Beide trainers/coaches waren steeds op hun hoede om hun formatie niet in de favorietenrol te drukken. “Iedereen wil van ons winnen”, zeiden beiden die de Sneker ploeg tot een eenheid smeedden. Alleen Veracles en Pegagus lukte het de Friezen een beentje te lichten, alle overige wedstrijden gingen ruimschoots mee in de tas naar Sneek.

Hoge ogen

VC Sneek begon de allereerste competitiewedstrijd tegen Athena VVH en toen liet de ploeg uit Harderwijk zien over potentie te beschikken. De Gelderlanders reikten nooit echt tot de top vier. Mede door de jonge selectie belandde het team van Wouter Galjaard in de middenmoot, maar is talentvol om volgend seizoen hoge ogen te gooien. Nu reikten de ploeg tot een zesde plaats.

Stevig fundament

Voor VC Sneek in hun debuutjaar kampioen worden is een prestatie van formaat. “Het is nu zaak de dingen uit te bouwen en voor een stevig fundament te zorgen”, luidt het credo van de beide roergangers. De Friese ploeg gaat eerst op lentereces en komt over een paar weken bij elkaar om de voorbereidingen te treffen voor het jaar in de Topdivisie. Mogelijk treft men Pegasus weer, dat nu voor de PD-wedstrijden gaat en Avior met 4-0 klopte.

Bron: VC Sneek