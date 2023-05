VC Sneek schenkt Speelgoedbank Friesland 500 knuffels

Maatschappelijke betrokkenheid

VC Sneek zet zich breed in voor maatschappelijke doelen. “Als volleybal-vereniging vinden we het belangrijk dat we onze sociale kant en maatschappelijke betrokkenheid tonen”, aldus het bestuur. Naast de speelgoedactie organiseerde de Sneker club ook een doppenevent voor het blindengeleiden hondenfonds, de KNGF.

Spervuur

Nadat het laatste fluitsignaal bij Friso Sneek tegen de gasten uit Sliedrecht had geklonken barstte er een waar spervuur van knuffels los waardoor het centre court bezaaid lag. Voor speelsters en alle betrokkenen een aangename verrassing en een echte climax om dit tafereel mee te maken. “De knuffels worden nu eerst gesorteerd en daarna krijgen ze een mooie bestemming. Dat kan in Nederland zijn, maar ook kunnen de knuffels een buitenlandse bestemming krijgen, ”zegt Ytina Schot.

Afhaal elke zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Speelgoedbank Friesland zamelt speelgoed in voor gezinnen op bijstandsniveau.” Wij hebben als doel om gebruikt of nieuw speelgoed in te zamelen van donateurs. Dit speelgoed wordt door ons gecontroleerd en aangeboden aan gezinnen die bij ons ingeschreven zijn. Deze gezinnen kunnen één keer per maand gratis iets uitzoeken. We krijgen veel binnen en het zou fijn zijn als mensen ons meer weten te vinden”, meldt Ytina Schot. De winkel aan Top 2a is elke zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 open voor afhaal.

Bron: VC Sneek