VC Sneek na eerste set meedogenloos voor Set Up 65 (3-0)

SNEEK - Wat is de overeenkomst tussen de op vrijdagavond gehouden Pubquiz voor het Foppe Fonds en het resultaat van de dames van VC Sneek tegen Set Up 65? Het antwoord is simpel: beide zaken stemden tot grote tevredenheid: voor het Foppe Fonds is het eindbedrag nog niet in zicht en op het sportieve vlak deed VC Sneek prima zaken middels een klinkende zege op hekkensluiter Set Up 65.

Na een moeizame openingsset werd de formatie uit Ootmarsum vervolgens naar een duidelijke nederlaag gespeeld via 28-26, 25-13 en 25-11. Daarmee klimt de ploeg van Jeffrey Scharbaai weer een plaatsje op de ranglijst en blijven de gasten met slechts drie punten onderaan bungelen.

Slaghout

Voor een lege Sneker Sporthal startte de thuisploeg met Anlène van der Meer, Roos van Wijnen, Sietske Osinga, Rixt van der Wal, Nienke Oud, Anniek Siebring en libero Geldou de Boer. Scharbaai kon geen beroep doen op Britt Schreurs die met name dit seizoen aanvallend tot een waardevol slaghout is uitgegroeid. De aanvalster kampt met een schouderblessure en komt voor het einde van het jaar niet meer in actie voor de roodhemden.

Set Up 65 kent dit seizoen een stroeve start. Er werden tot dusver maar drie punten bij elkaar gesprokkeld door drie vijfsetters nipt te verliezen. Trainer/coach Ibrahim Abchir moet het voornamelijk doen met jonge talenten uit de naaste omgeving en daarvan een nieuw team te smeden kost veel tijd. Dat weet ook Jeffrey Scharbaai die zich gelukkig mag prijzen dat zijn basis dit seizoen voor het grootste gedeelte in tact is gebleven. De trainer/coach kan bouwen aan een sterke ploeg die zich in de top vier kan nestelen. “ Dat is inderdaad ook ons uitgangspunt”, verwoordde hij aan het begin van de competitie.

Servedruk

VC Sneek kreeg het in de eerste set allesbehalve cadeau. Het enthousiaste Set Up 65 gaf veel servedruk en daardoor liep het tot aan 17-20 in deze set uiterst moeizaam. Met een serie van vijf punten kwam VC Sneek op voorsprong, doch daarna ontwikkelde zich een spannende eindstrijd. Pas op 27-26 werd de beslissende mep uitgedeeld.



Met dezelfde opstelling begon Scharbaai de tweede set en zag zijn team uiterst comfortabel naar een 8-2 voorsprong uitlopen. Via 18-11 werd het uiteindelijk 25-13. “ Zeer goed collectief met prima blokacties en alle facetten klopten”, moet Scharbaai vergenoegd hebben geconstateerd.

Puike teamprestatie

De thuisploeg hield ook in de derde set de touwtjes strak. Via 4-1 en 9-4 sloeg de nummer 6 van de ranglijst een gat van tien punten. (17-7) Scharbaai wisselde Roos van Wijnen voor Rosa Entius en de boomlange aanvalster sloeg het winnende punt binnen. “De invalbeurt deed ze met verve”, prees Schaarbaai zijn 1.93 lange aanvalster. De Sneker formatie kon daarbij weer buigen op het spel op de mid van Rixt van der Wal die zich steeds meer in de kijker speelt. Ook Sietske Osinga kon met een goed gevoel de douche opzoeken. “Puike teamprestatie. Ik ben blij hoe we de partij over de streep trokken. De tegenstander begon met aardig wat servedruk en deed dat erg goed. Ik ben blij met de 3-0 overwinning, maar we zijn er nog lang niet” waakte hij voor al teveel optimisme. “ De goede weg is wel ingeslagen”.

De Snekers hebben voor het eind van het jaar nog twee wedstrijden op het programma. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op woensdag 22 december tegen Apollo 08 uit Borne. In de tussentijd spelen de dames een uitwedstrijd in Capelle tegen VCN dat één plaats hoger geklasseerd staat.

Bron: Persbericht VC Sneek