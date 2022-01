VC Sneek maakt geen overuren tegen Voltena: 0-3

Werkendam-VC Sneek hoefde in Werkendam tegen debutant Voltena geen overuren te maken. De Friezinnen wonnen na bijna vijf kwartier niet geheel eenvoudig in drie sets van de nummer voorlaatst van de ranglijst. Met name verdedigend stond het bij de Sneker ploeg goed waarin libero Geldou de Boer alle hoeken van Sporthal de Crosser in alle sets vele malen gezien heeft om de ballen van de grond te rapen. Al met al ontwikkelde zich door de vele rally’s een vermakelijke partij die verdiend door de bezoekers werd gewonnen.

Draagballen

VC Sneek had in de Sneker Sporthal de partij tegen de promovendus met 3-1 gewonnen onder de noemer “meer spannend dan fraai” en was dus gewaarschuwd voor met name de verdedigende kracht van de blauwhemden. Die deden dat met verve al was de afstemming bij Voltena diverse malen niet op orde en verspeelde de thuisploeg per set de nodige punten door onder meer de verscheidene draagballen van Raisa Schoon in de eerste twee sets die door arbiter Gerard Broekema consequent werden afgefloten.

De opdracht voor VC Sneek was duidelijk: geduld in de rally’s opbrengen en hopen op fouten van de tegenstander. Daarnaast zelf servedruk en aanvallend vol gaan. Dat klinkt als niet bepaald hogere wiskunde alleen de praktijk is vaak weerbarstiger. Fouten produceren deed Voltena meer, want de ploeg van Johan van Vliet vertoonde teveel wisselvalligheid om de Snekers op achterstand te zetten. In de rally was het te onzuiver en serverend vond Voltena vaak het net op hun weg. Daarnaast had VC Sneek in vooral Anniek Siebring een goed slaghout, want de blonde aanvalster stond als een dijk te spelen.

Basisplaats

Henriette ter Steege had een basisplaats voor Roos van Wijnen, Lieze Braaksma, Rixt van der Wal, Nynke Oud, Anlène van der Meer, Anniek Siebring. Geldou de Boer fungeerde als libero. In eerste set sloeg VC Sneek een gaatje op 10-13 en kwam via 11-18 en 17-23 niet in de problemen. Een prikbal van Raisa Schoon viel buiten de lijnen en betekende een 1-0 voorsprong in sets voor VC Sneek.

In de tweede set blonken beide ploegen uit in mooie staaltjes volleybal en tevens de nodige onnozelheden. Misverstanden en serveerfouten volgden elkaar op en zorgden voor een gelijk opgaande strijd. Wat VC Sneek in de vorige wedstrijden naliet, etaleerde men nu wel: de big points binnenslepen. Via Anniek Siebring en een lucky netserve van Nynke Oud o.a. kwam VC Sneek op een 0-2 voorsprong. (22-25)

Puntgave set up

In de derde set sloeg VC Sneek toe op 9-12 en gaf vanaf die stand de opponent het nakijken. De machine haperde even op 15-18 waarna Ter Steege Danique Aardema en Sanne de Ruiter inbracht. Met succes! Aardema gaf een puntgave set up op de mid en De Ruiter pakte ook meteen een belangrijk punt mee. Een fout aan Voltena zijde en een bal via het blok uit geslagen van Anlène van der Meer leidde de verdiende 0-3 zege van de Waterpoortbewoners in.

De Sneker formatie heeft ogenschijnlijk de weg weer naar boven gevonden na de tweede overwinning achter elkaar. Wat de zege waard is, zal komende woensdag moeten blijken als outsider Eurosped van voormalig VC Sneek trainster Petra Groenland naar Sneek afreist.

Bron: VC Sneek